基隆兒少福利機構主管訓練班結訓 70位添托育服務新血

基隆市政府兒童及少年事務處首度辦理「兒童及少年福利機構主管人員訓練班」。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕強化基市托育服務品質，培育具備專業管理與實務能力的托育機構主管人員，基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）於2025年度首度辦理「兒童及少年福利機構主管人員訓練班」，橫跨跨年期間的密集課程，已順利圓滿結訓，共計70位學員完成培訓，為基隆市托育服務注入嶄新能量。

兒少處處長吳雨潔表示，本次課程係依據「兒童及少年福利機構專業人員訓練實施計畫」所訂主管人員專業訓練內容規劃，涵蓋人力資源管理、公共關係及危機處理、行銷與經營、健康照護、方案評估及兒少身心發展等多元面向，協助學員在理論與實務間建立完整專業能力。

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另外，「兒童及少年福利機構主管人員訓練班」自2025年12月27日開訓，至2026年4月26日止，採每週末授課方式辦理，規劃115學分、總計127小時的系統性專業訓練。參訓學員來自全台各縣市，以基隆市及新北市為大宗，但也有學員遠自高雄每週北上參與，展現托育人員持續精進自我的決心。

吳雨潔強調，托育服務品質的提升，關鍵在於第一線人員與機構主管的專業能力，市府除積極辦理專業培訓外，亦於去年推出托嬰中心人員薪資加碼計畫，針對薪資水準、學歷條件及服務年資等面向提供加給，實質提升托育人員留任誘因與職場穩定度。

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