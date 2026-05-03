科技防跌評估2-2》部北醫院：防跌數據有助醫師加速了解病患 但仍須回歸治療SOP

衛福部台北醫院復健科治療師示範腳部動作，施測伯格氏平衡量表。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北專題報導〕衛福部台北醫院的運動治療室有許多急性期病患做復健，台北醫院復健科技術長張婉嫈表示，伯格氏平衡量表是用來評估病患的平衡能力的工具，不需每天做，而是狀況有變化時來施測，程度較佳的亞健康患者，院方也可能選擇藍芽穿戴裝置，做進階平衡分析，若有防跌能力相關數據，有助加速醫師對病患的第一印象，但仍須回歸治療標準程序。

張婉嫈說，醫院的患者需要做到評估量表，多是已發生跌倒狀況、有平衡能力問題跟潛在問題的，才會進一步評估，即便病人提供相關評估能力數據，但治療師還是會再自行施測，回歸治療SOP（標準程序），醫師跟病人首次接觸時，若有防跌能力相關數據，有助加速醫師對病患的第一印象。

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伯格氏平衡量表。（記者黃政嘉攝）

她指出，伯格氏平衡量表做多少時間沒有一定，須視患者實際狀況而定，通常不會到40分鐘，有些狀況是誘使患者發揮最大能力，或做完幾個項目後需休息一下，這都需一點時間，狀況太差的病人則幾分鐘內就可評完，因為大多動作都不能做，治療師會憑經驗判斷施測項目，像可以測走路，就不需再測站立。

院方在防跌評估的測試工具，針對程度較佳的亞健康患者，也包含藍芽穿戴裝置，即兩腳穿戴感測器，透過藍芽平板，做進階平衡分析，像是步態、步幅大小及膝蓋彎曲度等。台北醫院物理治療師楊書響舉例，同樣是單腳站的動作，在伯格氏量表，兩個患者可能分數差不多，但新的儀器能呈現病人的偏移、晃動距離有多少，比較數據化且精準，還有圖像資料，但這大部分用於能力較好的患者，對於狀況較差的病人，能測試的有限。

衛福部台北醫院目前也有藍芽穿戴裝置，可針對亞健康患者做進階平衡分析。（記者黃政嘉攝）

衛福部台北醫院的藍芽穿戴裝置可做的進階平衡分析，包括步態、步幅大小及膝蓋彎曲度等。（記者黃政嘉攝）

「正常人走著沒事怎麼會歪斜不穩？」張婉嫈提醒，民眾走路若容易絆、摔倒就是警訊，長者常覺得走路好累，愈來愈不想走，可能就是愈來愈無力的前兆，呼籲若有類似狀況，應盡早去復健科做檢查，前期多可恢復、改善，拖愈久可能愈衰弱。

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