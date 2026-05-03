漢他病毒今年已2例！石崇良呼籲「成立專案小組」 比照登革熱防疫經驗

石崇良呼籲地方政府加強鼠害防治，從源頭控制疫情。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內今年已累計2例漢他病毒症候群病例，繼1月台北市出現死亡個案後，3月新北市再通報1例，讓不少民眾擔心疫情升溫。衛福部長石崇良今表示，漢他病毒防治關鍵在源頭管理，呼籲地方政府應比照過去南部登革熱防疫經驗，由首長成立專案小組，跨局處合作積極「除鼠」，才能有效控制風險。

近期新北市這起個案為1名70多歲男性，具糖尿病等慢性病史，3月中旬開始出現發燒、畏寒、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，後續出現尿量減少、腹瀉及食慾不振，經急診就醫並通報採檢後，確診為漢他病毒症候群，經治療已於3月30日順利出院。

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石崇良指出，漢他病毒主要透過老鼠等齧齒類動物傳播，目前雙北各有1例個案，雖需審慎面對，但整體疫情尚未升溫，暫無成立指揮中心的必要。他強調，現階段防治重點在於地方政府主導跨部門合作，整合環保與衛生單位，加強環境清消與鼠害防治。他也表示，若地方有需求，中央包括環境部與疾管署都可提供專業協助，但關鍵仍在地方落實防治行動，從源頭降低傳播風險。

疾管署指出，漢他病毒具有明顯季節性，國內病例多集中在每年1至5月，春季正是風險最高的時期，提醒民眾應加強居家環境整潔，封堵鼠類出入口，避免堆放雜物。一旦發現鼠跡，務必戴上口罩、手套，依正確比例調配漂白水消毒，降低感染風險。若出現發燒、呼吸困難、腸胃不適等症狀，且曾接觸鼠類活動環境，應儘速就醫並主動告知醫師接觸史。

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