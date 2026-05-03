自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

漢他病毒今年已2例！石崇良呼籲「成立專案小組」 比照登革熱防疫經驗

2026/05/03 12:57

石崇良呼籲地方政府加強鼠害防治，從源頭控制疫情。（記者侯家瑜攝）

石崇良呼籲地方政府加強鼠害防治，從源頭控制疫情。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內今年已累計2例漢他病毒症候群病例，繼1月台北市出現死亡個案後，3月新北市再通報1例，讓不少民眾擔心疫情升溫。衛福部長石崇良今表示，漢他病毒防治關鍵在源頭管理，呼籲地方政府應比照過去南部登革熱防疫經驗，由首長成立專案小組，跨局處合作積極「除鼠」，才能有效控制風險。

近期新北市這起個案為1名70多歲男性，具糖尿病等慢性病史，3月中旬開始出現發燒、畏寒、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，後續出現尿量減少、腹瀉及食慾不振，經急診就醫並通報採檢後，確診為漢他病毒症候群，經治療已於3月30日順利出院。

石崇良指出，漢他病毒主要透過老鼠等齧齒類動物傳播，目前雙北各有1例個案，雖需審慎面對，但整體疫情尚未升溫，暫無成立指揮中心的必要。他強調，現階段防治重點在於地方政府主導跨部門合作，整合環保與衛生單位，加強環境清消與鼠害防治。他也表示，若地方有需求，中央包括環境部與疾管署都可提供專業協助，但關鍵仍在地方落實防治行動，從源頭降低傳播風險。

疾管署指出，漢他病毒具有明顯季節性，國內病例多集中在每年1至5月，春季正是風險最高的時期，提醒民眾應加強居家環境整潔，封堵鼠類出入口，避免堆放雜物。一旦發現鼠跡，務必戴上口罩、手套，依正確比例調配漂白水消毒，降低感染風險。若出現發燒、呼吸困難、腸胃不適等症狀，且曾接觸鼠類活動環境，應儘速就醫並主動告知醫師接觸史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中