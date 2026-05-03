抗過敏藥「老藥新用」可抗癌 毛小孩膀胱癌意外痊癒飼主致謝

研究團隊「老藥新用」成果，意外醫治許姓民眾愛犬，寄電子卡片感謝研究團隊貢獻。（民眾提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學與中央研究院、成功大學、嘉義基督教醫院組跨校研究團隊，研究出常見的抗過敏藥物「佩你安」，能提升人體內被稱為自然殺手細胞的NK cells免疫系統對癌細胞的辨識與攻擊力，能抑制膀胱癌腫瘤生長，去年在國際期刊發表研究成果。許姓民眾去年得知此研究成果，與獸醫討論後，加入佩你安治療罹患惡性膀胱腫瘤的愛犬，腫瘤竟因而治癒，寫信感謝研究團隊，讓研究團隊振奮不已。

此研究歷經6年，去年6月24日刊登於國際期刊《Molecular Medicine》，同年12月間，研究團隊收到許姓民眾來信，因此研究成果，讓家中罹患膀胱癌的老狗有了一線生機，透過與獸醫討論，在治療藥物中加入佩你安，發現腫瘤持續縮小，10個月療程後腫瘤完全消失，因其他藥從第4個月起減量，認為佩你安發揮關鍵作用，寫信分享治療歷程，感謝研究團隊的貢獻「拯救了家人」。

請繼續往下閱讀...

嘉基泌尿外科教授級醫師沈正煌（右）、中正生物醫學系教授陳永恩（中）了解實驗情形。（民眾提供）

中正生物醫學科學系教授陳永恩、嘉基泌尿外科教授級醫師沈正煌與中央研究院生物化學研究所、成大化學工程學系組研究團隊進一步研究，發現佩你安可透過調控癌細胞的「表觀遺傳機制」，啟動自然殺手細胞免疫攻擊功能，進而有效抑制膀胱癌腫瘤生長，2人接續進一步與嘉基血腫科醫師李明陽、嘉大教授劉怡文、吳進益再使用伏立諾他等藥開發新合成藥物「X1」，沈正煌醫師日前並在日本醫學會發表相關研究。

沈正煌說，過去膀胱癌等腫瘤細胞為了生存，會將表面配體藏起來，逃脫人體免疫系統攻擊，增加治療難度，然而實驗發現，佩你安加入伏立諾他後，能讓腫瘤細胞表面配體表現明顯，增強自然殺手細胞對腫瘤細胞的識別能力、殺傷力，還能吸引更多免疫細胞滲入，有效調節腫瘤微環境，增強整體免疫抗癌反應。

陳永恩說，研究經2週的小鼠實驗，發現注入佩你安的小鼠與注入安慰劑小鼠對照，注入佩你安的小鼠腫瘤消失，顯示佩你安能增強自然殺手細胞攻擊力，將腫瘤醫治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法