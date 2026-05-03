首屆台灣牙醫醫療暨公益報導獎頒獎 本報「咫尺天牙」系列報導獲「優勝」

中華民國牙醫師公會全聯會3日舉行「115年五四牙醫師節慶祝活動」，並進行「115年台灣牙醫醫療暨公益報導獎」頒獎，本報採訪團隊邱芷柔、林志怡、侯家瑜、羅碧榮獲優勝獎。（記者方賓照攝）

〔記者林志怡／台北報導〕牙醫師公會全聯會今日舉辦五四牙醫師節慶祝活動，並同時頒出首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，本報由記者邱芷柔、林志怡、侯家瑜、羅碧等採訪撰寫的「咫尺天『牙』」系列報導著眼特殊需求者牙科需求與特需牙醫養成困境、堅持在第一線服務的牙醫師故事等，本次獲文字類優勝獎項。

首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」徵求刊登或播出於國內平面、網路及影音媒體的原創新聞報導與評論作品，希望藉此促使外界了解牙醫公益醫療、人文、專業、議題、偏鄉、義診等面向，提升台灣牙醫師形象，並呈現牙醫界對醫療相關貢獻。

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本次影音類特優獎項從缺，優勝報導作品2篇，由中嘉寬頻北健有線電視、TVBS等獲獎，另有佳作作品4篇；文字類特優獎項從缺，優勝報導作品6篇，其中本報以「咫尺天『牙』」系列報導獲報導獎「優勝」獎項肯定，中國時報、聯合報、ETtoday、TVBS等亦獲得優勝獎項，另有佳作報導作品8篇。

本報採訪團隊邱芷柔、林志怡、侯家瑜、羅碧榮獲優勝獎，採訪團隊希望透過此報導能讓大家看見到宅醫療的重要性。（記者方賓照攝）

本報咫「尺天『牙』」系列報導從身心障礙者、重症兒與失能長者等特殊需求者牙科醫療需求出發，並發現特需牙科困境並非單一問題，除提供服務的醫療機構有限外，同時也面臨人力明顯缺乏、到宅醫療支持力度不足、新人養成困難等複雜議題。

因此，系列報導依據「看牙好難」、「醫療急先鋒」、「特需牙醫養成困境」等主題規劃為紙本報導，於3月23日、24日連續兩天見報，同時刊登於網路平台，將議題從專業領域推往公眾可接觸的主流版面，擴大公共討論。

本報採訪團隊表示，看牙醫對身障者、長期臥床者和住在老舊公寓的長者等，都是一場的挑戰，每次看診成本與風險都等同於一場手術，但因需求人數相對較少，過去鮮少獲得外界關注，卻始終有牙醫師願意在有限的時間與健保資源下奔赴第一線提供服務，希望透過此報導能讓大家看見到宅醫療的重要性。

本報「看牙好難」專題呈現特需牙科需求快速成長，其中不乏無法出門就醫的患者，但全台到宅牙醫仍不到170人，加上分流失靈，牙醫、患者均面臨困境。（資料照）

本報「醫療急先鋒」、「特需牙醫養成困境」主題報導第一線特需牙醫真實故事，並呈現特需牙醫養成困境與影響。（資料照）

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