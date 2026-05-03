影像正常也能揪出異常！AI提前475天抓出胰臟癌 助爭取手術機會

美國梅奧診所開發的AI模型透過分析CT影像，能精準標記出與胰臟癌相關的早期組織結構變化，藉此在肉眼看似正常的掃描結果中提早揪出異常訊號。（圖取自梅奧診所）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌多在晚期才發現，全球5年存活率約僅10%。人工智慧（AI）能在影像檢查顯示正常的情況下，平均提前約475天辨識出潛在異常訊號。該技術用於標記可能需要進一步檢查的個案。

據《彭博》報導，由美國梅奧診所（Mayo Clinic）開發的AI模型，近期由紐約州立大學上州醫科大學（SUNY Upstate）團隊進行相關分析，研究成果結果發表於醫學期刊《腸胃學期刊》（Gut）。研究分析1400多名受試者的掃描影像，其中包含219名初期判定無異常、但後續確診為胰臟癌的個案。

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數據顯示，在距離確診兩年以上的影像中，AI模型識別率為68%，放射科醫師約為23%；整體樣本中，AI為73%，人工判讀約39%。

該系統透過機器學習分析電腦斷層（CT）影像中的細微變化與結構模式，用於辨識人眼不易察覺的異常訊號。研究未直接說明其對應的生物學機制，相關影像特徵仍待進一步釐清。

醫療團隊指出，此工具未來可用於標記高風險個案，例如出現不明原因體重減輕或新發糖尿病的年長患者。透過影像中標記出的異常訊號，醫師可安排進一步檢查與追蹤，讓部分個案有機會在較早階段接受評估。

報導引述專家看法強調，目前該模型主要基於回溯性資料分析，仍需透過大規模前瞻性臨床研究驗證。AI影像分析可能出現偽陽性或偽陰性結果，最終診斷仍須由專科醫師綜合臨床表現與病理檢查判定。現階段定位為輔助工具，並非取代正式診斷程序。

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