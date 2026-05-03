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健康 > 名人健康事

健康網》林逸欣名醫父離世 醫揭：攝護腺癌極度狡猾最會裝

2026/05/03 11:43

音樂才女林逸欣（右）與父親林春銘（左）。（圖取自「林春銘醫師神經醫學網」臉書）

音樂才女林逸欣（右）與父親林春銘（左）。（圖取自「林春銘醫師神經醫學網」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣父親林春銘不敵攝護腺癌離世，林春銘是台南神經內科名醫，5年前確診為攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，他最後成了女兒眼中的抗癌勇士。放射腫瘤科專科醫師賴佾暄指出，攝護腺癌是極度狡猾的「無聲殺手」，早期幾乎沒有任何明顯症狀，尤其頻尿、尿流變細也常與一般的「良性攝護腺肥大」非常像而選擇隱忍，他建議45歲以上且有「攝護腺癌家族病史」的男性、50歲以上男性，每年抽血檢查PSA指數。

林春銘離世不只讓親友鼻酸，同時，過去曾就醫過的病患亦懷念起看診的點點滴滴。根據統計，全台每年有超過 9千人確診攝護腺癌，它已經悄悄爬上男性癌症發生率的第3名，成長速度更是十大癌症之冠。

有關於攝護腺癌，賴佾暄在臉書專頁「Doctor. 賴」發文分享，這幾天藝人林逸欣的父親病逝的新聞，讓許多人紅了眼眶。「救人無數的他，最初也僅僅是因為『腰痛』與『腳麻』去就醫。」卻沒有想到，這一檢查竟已是攝護腺癌末期，且癌細胞已經轉移到了骨頭。

每年檢查PSA有助早期發現攝護腺癌

賴佾暄說明，在放射腫瘤科門診中，常見家屬懊悔表示，患者起初只是腰痠、背痛，未料竟是癌症晚期。攝護腺癌是一個極度狡猾的「無聲殺手」，早期幾乎沒有任何明顯症狀，就算有症狀卻常常與一般的「良性攝護腺肥大」非常像，例如，頻尿、尿流變細，這讓許多長輩覺得「老了就會這樣」，便選擇隱忍，卻錯失了黃金治療期。

賴佾暄表示，攝護腺癌的癌細胞，特別喜歡順著血液和淋巴跑到骨骼去，尤其是脊椎和骨盆。因此，當癌細胞開始侵蝕骨頭、壓迫到神經時，病患就會出現劇烈的「腰痛」、「背痛」甚至是「腳麻」，這時就醫往往已是晚期（第四期）。

面對這個帶走無數家庭支柱的「殺手」，賴佾暄建議，只要你是50歲以上的男性，或是45歲以上，且有「攝護腺癌家族病史」的男性，每年別忘記到泌尿科做一次抽血，檢查攝護腺特異抗原（PSA）指數，它是一個極度簡單的抽血檢查，卻能提早揪出疾病。

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