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衛福部口腔相關預算達28.2億 卓榮泰：8020目標仍有距離

2026/05/03 11:31

卓榮泰說，我國65歲長者的自然牙數只有19.77，距離WHO的8020目標還有相當距離需要努力。（記者方賓照攝）

卓榮泰說，我國65歲長者的自然牙數只有19.77，距離WHO的8020目標還有相當距離需要努力。（記者方賓照攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國今年已經邁入超高齡化社會，行政院長卓榮泰今日指出，長者口腔醫療是未來需要持續重視的議題，目前我國65歲長者自然牙數僅19.77，距離世界衛生組織（WHO）80歲20顆自然牙（8020）目標還有距離，為強化國人口腔相關照護，衛福部今年口腔相關預算提高至28.2億元。

卓榮泰今日上午出席五四牙醫師節慶祝活動，致詞時提到，全民口腔預防保健是牙醫師公會全聯會重視的議題，牙痛是病，但不痛也不代表一定沒事，因此一定要由牙醫師定期檢查、及時找出問題根源，才能避免口腔健康惡化。

卓榮泰說，我國5歲兒童齲齒率已經從2018年的65.43%降低至2024年的46.3%，12歲兒童的平均齲齒數也降低至2.01顆，但目前我國65歲長者的自然牙數只有19.77，距離WHO的8020目標還有距離，對於特殊族群的照顧也不容忽視。

因此，卓榮泰表示，2026年衛福部口腔衛生保健與防治業務預算達到28.2億元，較去年增加6.6億元，健保牙科門診總額自2023年迄今也從508億成長至584億，成長幅度達14.9%，另癌症篩檢補助費用也提高至250元，希望早期發現、早期治療，政府更持續推動偏鄉醫療與特殊需求族群照顧。

卓榮泰強調，目前台灣已經邁入超高齡社會，長者口腔醫療是未來需要持續重視的議題，希望牙醫界可以持續守護兒童口腔健康，並走入偏鄉與山區，提供身心障礙族群關懷與照顧，同時建立感染管制體系，推動創新療法與精準醫療，傳承經驗並與國際接軌，臨床、教學、研究成果發揚國際。

衛福部長石崇良則指出，全人照顧少不了口腔健康，我國面臨少子女化、高齡化挑戰，植牙專科等11個牙科專科已經全數上路，其他服務體系也持續完備，「口腔醫院設置標準」已經預告，未來口腔醫院也有法規可以依循，另也兼顧偏鄉需要，「偏鄉口腔服務計劃」持續徵求有意願的醫療院所中。

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