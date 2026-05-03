易誤診為中風或失智 醫警：罕病「神經元核內包涵體病NIID」易被忽略

雙側大腦白質及胼胝體對稱性高訊號。（圖由台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕神經元核內包涵體病NIID是一種慢性進展的退化疾病，過去常被誤診為中風或失智症；台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀表示，民眾若出現認知或意識改變、步態不穩、肢體不協調、動作障礙，或長年有排尿或視力減退的問題，除了常見的腦中風外，亦需考量其他中樞或周邊神經病變的可能性，及早尋求神經專科醫師診斷，透過影像檢查和精準醫療介入。

陳珮昀說明，神經元核內包涵體病NIID是一種慢性進展的退化疾病，臨床表現十分多變，影響的系統包括中樞神經系統：漸進性失智、巴金森症候群、步態不穩、急性類腦炎（意識改變、嘔吐、偏癱、失語等）、癲癇、頭痛；周邊神經系統：遺傳性神經病變、肢體末梢感覺異常、遠端肢體無力、肌肉萎縮；自主神經系統：便祕、腹瀉，患者在發病多年前，常有神經性膀胱（排尿障礙）或不明原因視力減退的病史。

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陳珮昀指出，這個疾病過去常被誤診為中風或失智症，目前已可透過皮膚切片或基因篩檢來確定診斷。科學家發現其致病原因是一個名為 NOTCH2NLC的基因區塊，會像影印機故障一樣，不斷重複列印錯誤的資訊，導致三核苷酸重複序列GGC過度擴張。這些多出來的錯誤訊息，最終會變成一團團無法被細胞代謝掉的「垃圾包」（核內包涵體），堆積在全身的神經細胞、汗腺，甚至血管細胞裡，導致身體機能逐漸失靈。

北榮李宜中教授與廖翊筑教授的研究團隊針對台灣本土的研究發現，原先病因不明的「非血管性腦白質病變」中，竟有約1/5（19.9%）實際上是NIID。此外，甚至有3%原本被歸類為「血管性腦白質病變」（即腦部小血管疾病）的患者，最終證實是因NOTCH2NLC基因突變所致。

雙側小腦腳高訊號異常。（圖由台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀提供）

陳珮昀提到，有一名75歲患者，在9年前曾因嚴重頭暈、步態不穩就醫，當時被診斷為「與自體免疫甲狀腺炎相關之類固醇反應性腦病變（Steroid-Responsive Encephalopathy Associated with Autoimmune Thyroiditis）」，在接受類固醇治療後症狀顯著改善。不料今年一月中旬相同症狀再次發作，患者最初僅感覺輕微頭暈，隨後症狀劇烈惡化至嘔吐及步態不穩而緊急送醫，短短數日內便從可自行行走惡化至無法站立，並出現說話斷續含糊不清、肢體與軀幹不協調及全身不自主搖晃。腦部斷層掃描顯示腦白質病變，醫療團隊施行腰椎穿刺排除中樞神經感染後，隨即啟動高劑量類固醇脈衝療法。

陳珮昀指出，患者在治療過程中一度出現譫妄與嚴重情緒低落，並有自殺意念，但經醫師調整藥物劑量與照護下，意識狀態逐漸恢復清明，肢體的穩定度、步態及口齒也都逐漸改善。她說，醫療團隊從「核磁共振影像（MRI）」找到突破，觀察到患者腦部有廣泛且對稱性的白質病變，並伴隨胼胝體與中小腦腳的訊號異常，在DWI序列下，可見腦部的「皮質髓質交界處」出現了特殊的對稱高訊號曲線，高度指向近年來醫界逐漸重視的罕見疾病—神經元核內包涵體病（Neuronal Intranuclear Inclusion Disease，NIID）。

醫療團隊與台北榮民總醫院神經基因實驗室合作，為患者進行NOTCH2NLC基因檢測，最終確診為基因異常重複序列GGC擴張導致的神經元核內包涵體病NIID。經過十天的密集治療與觀察，患者的症狀大幅改善，已能在家人攙扶下緩步前行，並於一月底順利出院。10天後回診病人已經可以自行走路。

大腦皮髓質交界處對稱性高訊號曲線。（圖由台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀提供）

大腦皮髓質交界處對稱性高訊號曲線。（圖由台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳珮昀提供）

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