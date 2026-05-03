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健康網》越南榴槤暴跌恐藏危機 醫曝它累積傷腎與骨骼

2026/05/03 07:11

健康網》越南榴槤暴跌恐藏危機 醫曝它累積傷腎與骨骼

食藥署叮嚀，儘管越南榴槤量多價跌，但多次檢驗出農藥、重金屬超標，呼籲國人剝皮時要注意，勿剝完後未洗手即食用。（食藥署提供）

〔健康頻道／綜合報導〕根據《越南快訊》，榴槤價格與供應量呈反比關係，越南干堯榴槤（Ri6）價格暴跌至歷史新低，一些農民甚至以每公斤2萬至3.5萬越南盾（約台幣24元至42元）販售。營養師張佩蓉指出，榴槤的熱量與鉀含量算相當高，若是糖尿病、腎臟病患者及肥胖者應該要適量食用。

根據越南觀光總局的最新年度數據統計，台灣名列越南的第3大國際客源國，僅次於中國（528萬人次）與南韓（433萬人次）。因此，國人至越南觀光，看到低廉的榴槤，一定會大快朵頤一番。不過，據食藥署在邊境檢驗結果，近期的不合格率攀升，還查出重金屬「鎘」超過台灣法定標準，還有農藥殘留超標。

根據國家環境毒物研究中心衛教資料指出，食物中都含有低劑量的鎘。較高劑量的鎘則存在於貝類，若吸引高劑量會造成嚴重的肺臟損害。因此，在剝越南榴槤時，建議還是要戴手套，勿剝完沒有洗手就直接食用。

吸入高劑量的鎘會造成嚴重的肺臟損害。食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉。長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病的產生。其他的長期影響，則是肺的損傷和骨骼脆弱。

至於榴槤確實令饕客難以抗拒，張佩蓉在臉書專頁「Q老師的營養教室-張佩蓉營養師」發文指出，有些人對它的味道覺得很受不了，但有些人卻愛得不得了！她偏愛「金枕頭」，富含鈣、鎂、鉀、維生素C、B群等多種維生素、礦物質。

但她提醒，榴槤雖然屬於水果，但熱量也不容小覷，每100g熱量132大卡，像照片這樣的份量大約就有280大卡！相當一碗飯的熱量！

食藥署食品營養成分資料庫顯示，每 100公克的榴槤果肉擁有459mg鉀，含量比香蕉還高、44.3mg 維生素C、138ug 葉酸、169mg亞麻油酸，以及16mg色胺酸，營養價值高。

此外，榴槤也屬於熱性水果，若容易長痘痘、便秘、口乾舌燥等熱性體質的人也建議應適量食用喔！

近年來，越南榴槤進口台灣數量大幅成長，但因農藥殘留與重金屬超標問題，越南榴槤近期被食藥署列為高風險名單，出現多批退運情況。

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