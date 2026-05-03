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健康網》日本長壽之鄉曝光！ 百歲人瑞多3倍 一天都在養菌

2026/05/03 10:43

健康網》日本長壽之鄉曝光！ 百歲人瑞多3倍 一天都在養菌

日本京丹後的百歲人瑞是全國平均的3倍。食農專家韋恩指出，當地的蛋白質來源是魚和豆，不是肉，且腸內菌叢多樣性較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本有個地方，百歲人瑞是全國平均的3倍，引起日本頂尖的腸內細菌與健康長壽領域專家內藤裕二，自2017年開始，帶著研究團隊進駐，最後發現，當地的蛋白質來源是魚和豆，不是肉。

食農專家韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他指出，京都府的日本海側，有一個叫做京丹後的地方。這裡不是醫療資源特別充沛的城市，也沒有什麼特殊的地理條件。但這裡的百歲以上人口，是日本全國平均的三倍。男性世界最長壽紀錄保持者木村次郎右衛門，他活到116歲。

京都府立醫科大學大學院醫學研究科教授內藤裕二，從2017年開始，帶著研究團隊進駐當地，展開一項名為「京丹後長壽コホート研究」的長期追蹤調查，從腸內細菌的角度，找出了這片土地長壽的可能原因。

內藤裕二的調查結果中，京丹後的高齡者攝取蛋白質的主要管道，是魚類和大豆製品。肉類的比例明顯偏低。植物性蛋白質的代表大豆，含有大量腸內細菌容易發酵利用的食物纖維，肉類則幾乎不含。

其次，當地4個人裡有一個人每天吃全粒穀物。 這個比例在日本其他地區幾乎看不到。全粒穀物的食物纖維含量是精白米的2到3倍，是腸內細菌最重要的食物來源之一。

還有一樣發現，當地人日常餐桌上有味噌、醬油、漬物是每天三餐必備。內藤裕二在分析這些數據時，反覆回到同一個核心，決定腸內環境的，是菌的食物的地基，腸道健康不只是你吃進了多少益菌，而是你給了腸內細菌多少食物。

內藤裕二把腸內細菌容易發酵利用的食物纖維，稱為「發酵性食物纖維」。這類食物纖維主要存在於全粒穀物、豆類、芋類、蔬菜、菇類和水果之中——恰好與京丹後高齡者的日常飲食高度重疊。

另外，內藤裕二認為，是腸內菌叢的多樣性，才是健康的指標。而非細菌不是越多某一種越好。它的健康狀態更像是一個生態系，多樣性越高、物種分布越均勻，整體機能越穩定。京丹後研究的數據顯示，長壽高齡者的腸內菌叢多樣性，確實高於一般城市同齡者。

韋恩指出，從京丹後研究調查發現，雖然腸內細菌的研究還在快速進展，很多機制仍未被完全解明。但有4個方向是相對清楚的：

1.食物纖維的攝取量。
2.飲食種類的多樣性。
3. 發酵食品的日常化。
4.以及動物性蛋白質不過量。

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