自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

民歌一代宗師》韓正皓晚年阿茲海默症又罹癌 妻半年暴瘦7公斤 醫揭6招可延緩失智

2026/05/02 21:41

10年前的《民歌40》，韓正皓（右）與妻子鍾少蘭還登台演唱《我不知道風是在哪一個方向吹》成絕響。國家高齡醫學暨健康福祉研究中心表示，阿茲海默症可以透過生活6項改善，可延緩惡化。（取自民歌40）

10年前的《民歌40》，韓正皓（右）與妻子鍾少蘭還登台演唱《我不知道風是在哪一個方向吹》成絕響。國家高齡醫學暨健康福祉研究中心表示，阿茲海默症可以透過生活6項改善，可延緩惡化。（取自民歌40）

〔健康頻道／綜合報導〕「民歌一代宗師」韓正皓晚年與阿茲海默症以及大腸癌對抗，他的太太鍾少蘭常在臉書透露他的訊息，20多年來，為了醫治韓正皓，已賣掉房子，如今還債務債身。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員賴瑞華指出，患者常常遇到對於人物、事件、時間、地點與物件的辨識困難，並伴隨著認知思考、行為或性格的改變。

韓正皓接連罹患大腸癌與阿茲海默症雙重打擊，尤其妻子在《民歌40演唱會》上揭露韓正皓的病情，他還激動哭了。鍾少蘭說，原本以為只是割大腸瘜肉，沒想到連大腸也切除2/3，之後，韓正皓身體更加虛弱。

在2024年下半年，夫妻兩都分別生病，也住進加護病房，當醫師告知她，韓正皓隨時都可能離開，讓她哭斷了腸，吃不下、睡不著，走路時脚踏不著地，非常不穩，半年瘦了7公斤。後來，兩人都熬過痛苦期，但醫師要她把韓正皓送往安養機構，「不然，妳們倆都無藥可醫」。

賴瑞華在「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」發文分享，阿茲海默症是一種緩慢進行的疾病，甚至在被診斷為失智症之前，病程已經開始累積了約20年。最終，腦部神經細胞的受損導致大腦萎縮，引發不可逆的認知退化過程。

改變飲食和運動等生活方式來改善代謝失調，確實可以延緩阿茲海默症的發生。因此，在老化初期進行干預，以避免或減緩代謝失調的發生，可能是有效減緩或避免阿茲海默症的策略。以下是6項改變，可延緩惡化：

●膳食纖維：
攝取膳食纖維，對於維護腸道健康至關重要，它可以促進腸道蠕動和排便，減緩DNA甲基化和身體衰老的過程，同時減少與衰老相關的發炎反應。
膳食纖維不僅促進腸道蠕動，還是乙酸和丙酸等短鏈脂肪酸的主要來源。這些短鏈脂肪酸對DNA甲基化、代謝功能以及慢性發炎有影響，而這些因素都與失智症的發生相關。研究顯示，膳食纖維、益生菌和腸道菌所產生的短鏈脂肪酸有助於改善學習和記憶能力，有效延緩阿茲海默症的發生。

●運動：
對於預防失智症至關重要。它有助於減少脂肪積聚，改善代謝失調，促進血液循環，減少慢性發炎因子的生成。因此，保持定期的運動習慣對於減緩失智症的發生具有重要作用。
研究顯示，每週進行2到3次，每次至少30分鐘的運動，對於預防阿茲海默症具有保護作用。這些運動可以包括散步、有氧運動、力量訓練等，都有助於提升新陳代謝、改善心血管健康，並為大腦提供足夠的氧氣和營養物質。

●閱讀書籍、參加課程、解決難題、學習新技能或愛好：
多參與這些活動都能夠為大腦提供認知刺激，減少阿茲海默症的風險。

●積極參與社交活動：
對於防止阿茲海默症至關重要。保持與親朋好友的聯繫，參加社區活動，加入興趣小組或志願者組織，都能夠提供情感支持和認知刺激，有助於保持大腦的活躍，同時減輕壓力、焦慮和憂慮等情緒。

●保持良好的心理健康
維持穩定的情緒與心理狀態，有助於降低壓力荷爾蒙對大腦的傷害。長期處於焦慮、憂鬱或高壓環境，可能加速認知功能退化。

●睡眠：
不良的睡眠品質也可能導致認知功能下降和情緒不穩定，增加罹患阿茲海默症的風險。優質的睡眠有助於減少氧化壓力和發炎反應，保持神經元的正常功能，同時維護腸道健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中