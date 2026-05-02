民歌一代宗師》韓正皓晚年阿茲海默症又罹癌 妻半年暴瘦7公斤 醫揭6招可延緩失智

10年前的《民歌40》，韓正皓（右）與妻子鍾少蘭還登台演唱《我不知道風是在哪一個方向吹》成絕響。國家高齡醫學暨健康福祉研究中心表示，阿茲海默症可以透過生活6項改善，可延緩惡化。（取自民歌40）

〔健康頻道／綜合報導〕「民歌一代宗師」韓正皓晚年與阿茲海默症以及大腸癌對抗，他的太太鍾少蘭常在臉書透露他的訊息，20多年來，為了醫治韓正皓，已賣掉房子，如今還債務債身。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員賴瑞華指出，患者常常遇到對於人物、事件、時間、地點與物件的辨識困難，並伴隨著認知思考、行為或性格的改變。

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韓正皓接連罹患大腸癌與阿茲海默症雙重打擊，尤其妻子在《民歌40演唱會》上揭露韓正皓的病情，他還激動哭了。鍾少蘭說，原本以為只是割大腸瘜肉，沒想到連大腸也切除2/3，之後，韓正皓身體更加虛弱。

在2024年下半年，夫妻兩都分別生病，也住進加護病房，當醫師告知她，韓正皓隨時都可能離開，讓她哭斷了腸，吃不下、睡不著，走路時脚踏不著地，非常不穩，半年瘦了7公斤。後來，兩人都熬過痛苦期，但醫師要她把韓正皓送往安養機構，「不然，妳們倆都無藥可醫」。

賴瑞華在「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」發文分享，阿茲海默症是一種緩慢進行的疾病，甚至在被診斷為失智症之前，病程已經開始累積了約20年。最終，腦部神經細胞的受損導致大腦萎縮，引發不可逆的認知退化過程。

改變飲食和運動等生活方式來改善代謝失調，確實可以延緩阿茲海默症的發生。因此，在老化初期進行干預，以避免或減緩代謝失調的發生，可能是有效減緩或避免阿茲海默症的策略。以下是6項改變，可延緩惡化：

●膳食纖維：

攝取膳食纖維，對於維護腸道健康至關重要，它可以促進腸道蠕動和排便，減緩DNA甲基化和身體衰老的過程，同時減少與衰老相關的發炎反應。

膳食纖維不僅促進腸道蠕動，還是乙酸和丙酸等短鏈脂肪酸的主要來源。這些短鏈脂肪酸對DNA甲基化、代謝功能以及慢性發炎有影響，而這些因素都與失智症的發生相關。研究顯示，膳食纖維、益生菌和腸道菌所產生的短鏈脂肪酸有助於改善學習和記憶能力，有效延緩阿茲海默症的發生。

●運動：

對於預防失智症至關重要。它有助於減少脂肪積聚，改善代謝失調，促進血液循環，減少慢性發炎因子的生成。因此，保持定期的運動習慣對於減緩失智症的發生具有重要作用。

研究顯示，每週進行2到3次，每次至少30分鐘的運動，對於預防阿茲海默症具有保護作用。這些運動可以包括散步、有氧運動、力量訓練等，都有助於提升新陳代謝、改善心血管健康，並為大腦提供足夠的氧氣和營養物質。

●閱讀書籍、參加課程、解決難題、學習新技能或愛好：

多參與這些活動都能夠為大腦提供認知刺激，減少阿茲海默症的風險。

●積極參與社交活動：

對於防止阿茲海默症至關重要。保持與親朋好友的聯繫，參加社區活動，加入興趣小組或志願者組織，都能夠提供情感支持和認知刺激，有助於保持大腦的活躍，同時減輕壓力、焦慮和憂慮等情緒。

●保持良好的心理健康

維持穩定的情緒與心理狀態，有助於降低壓力荷爾蒙對大腦的傷害。長期處於焦慮、憂鬱或高壓環境，可能加速認知功能退化。

●睡眠：

不良的睡眠品質也可能導致認知功能下降和情緒不穩定，增加罹患阿茲海默症的風險。優質的睡眠有助於減少氧化壓力和發炎反應，保持神經元的正常功能，同時維護腸道健康。

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