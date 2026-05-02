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健康網》健檢揪出心臟異常 醫：無症狀二尖瓣閉鎖不全暗藏風險

2026/05/02 20:26

宇平診所心臟科醫師劉中平指出，沒有症狀的二尖瓣閉鎖不全通常不需要吃藥，平時就要注意保養，低鹽、減重和多運動，減少心臟負荷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

宇平診所心臟科醫師劉中平指出，沒有症狀的二尖瓣閉鎖不全通常不需要吃藥，平時就要注意保養，低鹽、減重和多運動，減少心臟負荷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我無症狀二尖瓣閉鎖不全，怎麼辦？」宇平診所心臟科醫師劉中平指出，沒有症狀的二尖瓣閉鎖不全通常不需要吃藥，但長期的追蹤、什麼時候會有變化，反而讓大家更擔心。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，二尖瓣閉鎖不全是一個心臟的結構性疾病，常在心悸、心臟亂跳、胸悶胸痛的病人身上發現，以往是很多重度心臟疾病的併發症，但現在因為超音波解析度提高和健康檢查普及，所以許多無症狀的二尖瓣閉鎖不全也被診斷出來。

劉中平指出，無症狀的二尖瓣閉鎖不全，會建議大家每一到兩年做心臟超音波的追蹤，評估是否有結構及心臟功能的變化。沒有症狀的患者，在心臟有擴大、功能下降的時候要考慮開刀治療。

不過，若有高血壓的情況，劉中平表示，須嚴格控制，因為血壓會影響到心臟內的壓力，導致二尖瓣閉鎖不全加速惡化及心臟擴大的情況，使患者提早面臨開刀的需要。

他認為，已知道自己有二尖瓣閉鎖不全的問題，日常生活建議要低鹽、減重和多運動，減少心臟負荷，可以避免心臟擴大，並延長二尖瓣的正常使用年限。

若有症狀發生，劉中平表示，有許多的藥物可以幫忙緩解徵兆症狀。有心跳加速、胸悶胸痛、或呼吸喘的情況，請和心臟科醫師聯絡，通常可以得到很好的治療成果。

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