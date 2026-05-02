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健康 > 杏林動態

南丁格爾獎揭曉！ 男護理師奪金 急診5分鐘救命、跨國照護成亮點

2026/05/02 19:50

慈月基金會南丁格爾頒獎典禮於今（2）日舉行，行政院長卓榮泰出席致詞並頒發團體金、銀獎。（記者叢昌瑾攝）

慈月基金會南丁格爾頒獎典禮於今（2）日舉行，行政院長卓榮泰出席致詞並頒發團體金、銀獎。（記者叢昌瑾攝）

〔記者羅碧／台北報導〕慈月基金會今（2）日舉行第15屆南丁格爾獎頒獎典禮，今年共表揚15組團體及多位個人，從急診創新流程到跨國醫療服務，展現台灣護理多元實力。其中，衛福部台北醫院副護理長江禮仰奪下個人金獎，為本屆唯一男性得獎者，備受矚目。

本屆團體金獎由高雄市立小港醫院急診護理團隊獲得，團隊針對工業區高風險環境，建立「急診定錨」模式，將傷患處置時間由18分鐘縮短至5分鐘，並將斷肢再植成功率提升至85.71%，大幅強化第一線救治效率。

銀獎之一的台北榮總精神科青少年日間病房向日葵學園團隊，整合醫療、教育與家庭支持系統，長期陪伴拒學與情緒困擾青少年，累計協助逾2000人回歸校園，成為心理照護典範。

衛福部台北醫院副護理長江禮仰奪下個人金獎，為本屆唯一男性得獎者，他從小就立志要以護理為志業，希望能幫助更多人顧好健康。（記者羅碧攝）

衛福部台北醫院副護理長江禮仰奪下個人金獎，為本屆唯一男性得獎者，他從小就立志要以護理為志業，希望能幫助更多人顧好健康。（記者羅碧攝）

個人獎部分，金獎得主江禮仰將科技導入臨床，推動「多感官降低手術焦慮方案」，協助病人術前焦慮由70%降至20%，並獲多項國際發明獎肯定，展現護理專業跨域創新能力。

行政院長卓榮泰致詞時表示，台灣護理人力已由約12萬人成長至19萬人，但社會仍感不足，政府將從「增加人力、留住人才、擴大預算」三方向持續推動，並指出三班護病比相關經費逐年增加，2026年整體規模上看68.85億元。

衛福部長石崇良則強調「投資護理就是投資未來」，政府規劃每年投入25億元、4年共100億元調整護理費，並已提高急診與重症給付至最高加成100%，要求回饋第一線人員；同時推動評鑑簡化、住院整合照護與智慧護理，降低臨床負荷。

石崇良也指出，三班護病比目前已透過獎勵機制推動，達標比例由約30%提升至7成，後續將持續推進入法程序，打造更友善的護理職場。

團體得獎名單方面，金獎為高雄市立小港醫院急診護理團隊；銀獎為花蓮慈濟醫院護理韌性推進小組、台北榮民總醫院精神科青少年日間病房向日葵學園團隊；銅獎為台大醫院相關團隊、新樓醫療體系護理之家及尊嚴復能舒適護理安全照護團隊。

個人得獎名單方面，特殊奉獻獎金獎為成大醫院護理長孫婉娜、衛福部台北醫院副護理長江禮仰，銅獎為台東基督教醫院護理長吳佳珉；績優奉獻獎金獎為奇美醫院護理長李玉娟，銀獎為成大醫院督導長莊孟蓉、高醫附設中和紀念醫院護理長歐素妃、台大醫院督導長黃心慈，銅獎為馬偕紀念醫院督導古雪貞、台大醫院督導長陳瑩琪；樂活照護天使獎金獎為紓緩居家護理所所長吳安綺。

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