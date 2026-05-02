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掛號費上限修法排審掀議 石崇良：85％低於150元、設限意義不大

2026/05/02 19:48

衛福部長石崇良指出，從目前監測情況來看，掛號費整體仍在可控範圍，單純設置「上限」實質意義不大。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良指出，從目前監測情況來看，掛號費整體仍在可控範圍，單純設置「上限」實質意義不大。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕近期醫界熱議「醫療法」修法，其中國民黨多名立委於2024年提案、並於近期在立法院排審的修正條文，主張恢復衛福部取消的掛號費上限，盼避免醫療院所調漲收費，影響民眾就醫負擔。對此，衛福部長石崇良表示，從目前監測情況來看，掛號費整體仍在可控範圍，單純設置上限「實質意義不大」。

國民黨立委徐欣瑩等人於2024年提案修正「醫療法」第21條，擬將行政費用納入由地方主管機關核定項目，並指出醫療機構雖可合理反映成本、適度調整掛號費，但主管機關仍應盤點整體收費情形，與時俱進訂定合理價格參考範圍，以防範醫療服務逐漸產生階級化現象，保障民眾就醫權益，而此提案在上週四又排入立法院議程，引發醫界討論。

石崇良指出，衛福部透過健保署公開各醫療院所掛號費收取情形，並持續監測取消上限後的收費變化。目前全台醫療院所約2萬多家，其中約85%掛號費落在150元以下，其餘約2千多家高於此水準，但多數不超過250元，且主要集中於北部都會區診所或中大型醫院。

他表示，從整體觀察，現行掛號費收費情況並未影響民眾就醫可近性。另因診所數量持續增加、市場競爭激烈，院所調整收費時多有考量，實際變動幅度有限。

石崇良強調，衛福部將持續監測相關收費情形，避免形成就醫障礙；若僅針對掛號費單一項目設限，實質意義有限，未來若有調整，應從整體自費項目通盤檢討，較具實質效果。

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