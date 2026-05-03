健康網》不跑健身房、不花錢 醫靠「4不1沒有」狂甩15公斤脂肪

家醫科醫師陳承勤沒有再上健身房，在公園也可以做「引體向上」，標準正握、直上直下、不擺盪、過下巴算一下，只要不間斷的運動，就是鍛鍊身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不花大錢、沒空跑健身房，家醫科醫師陳承勤認真抓住核心心法，「不間斷、不受傷、不比較、不逞強、沒有得失心」，他強調，動不是比誰今天強，而是誰能「長期規律」走下去。

陳承勤自學生時代與住院醫師時期，曾頻繁出入健身房，不論免費或付費場地都有，但當時有氧運動不足，飲食上含糖飲料、餅乾等精緻碳水化合物也未節制，他的體重比現在多了超過15公斤，多的全是脂肪。

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他回憶，自己十多年來，減去的體重幾乎全是脂肪。陳承勤指出，當兵體測單槓能拉10-12下，退伍後回高雄慢慢練到40下，當時比現在重7公斤，曾經練到手肘肌腱炎。後來他把『不受傷』當成最高原則，調整方式、不硬拚，持續至今。

陳承勤指出，他的訓練採極簡模式，更強調自己不花大錢也不再跑健身房，以下是他的個人課表：

●跑步：

每月約100公里，全程Zone2–3低強度有氧（配速約7-8分鐘/公里，早期常跑4-5分速），年跑332天，生涯總跑量逾15,000公里。

●引體向上：

每週3次，每次33–35下（40-43秒完成，軍中標準正握、直上直下、不擺盪、過下巴算一下）。從當兵拉10-12下到輕鬆33-35下，持續十多年不間斷。

●核心訓練：

近年偶爾做棒式5分鐘、側棒式1.5-2分鐘。核心訓練便宜又安全，同時訓練多個肌群，餐後執行更可有效降低餐後血糖，只需數分鐘時間，練肌肉又降血糖真是一舉多得。

●重訓：

近年偶爾用一對12公斤可調式啞鈴強化上半身肌群，在餐後執行簡單4個動作一組，輕鬆達成降低餐後血糖，同時鍛鍊肌肉又可降血糖，正是融入生活的最高效能健康促進效果。

陳承勤指出，沒有昂貴的運動裝備，沒有健身房會籍、沒有教練課、沒有複雜的課表、更沒有奢侈的補給品。秉持著「4不1沒有」的心法：

●不間斷：累積心肺耐力與肌肉記憶，避免歸零。

●不受傷：安全第一，不硬撐、不拚極限，才能長久。

●不逞強：根據心率與個人狀態調整，運動安全第一。

●不比較：每個人的體質、基因天賦不同，專注自我進步。

●沒有得失心：運動是為了健康、快樂，不是為了按讚數。

陳承勤認為，真正的抗老化，不在醫美診所，不在昂貴保健品，而在於你願意為自己的身體，付出多少「長期規律不間斷」的努力。

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