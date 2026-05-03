自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不跑健身房、不花錢 醫靠「4不1沒有」狂甩15公斤脂肪

2026/05/03 06:18

家醫科醫師陳承勤沒有再上健身房，在公園也可以做「引體向上」，標準正握、直上直下、不擺盪、過下巴算一下，只要不間斷的運動，就是鍛鍊身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

家醫科醫師陳承勤沒有再上健身房，在公園也可以做「引體向上」，標準正握、直上直下、不擺盪、過下巴算一下，只要不間斷的運動，就是鍛鍊身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不花大錢、沒空跑健身房，家醫科醫師陳承勤認真抓住核心心法，「不間斷、不受傷、不比較、不逞強、沒有得失心」，他強調，動不是比誰今天強，而是誰能「長期規律」走下去。

陳承勤自學生時代與住院醫師時期，曾頻繁出入健身房，不論免費或付費場地都有，但當時有氧運動不足，飲食上含糖飲料、餅乾等精緻碳水化合物也未節制，他的體重比現在多了超過15公斤，多的全是脂肪。

他回憶，自己十多年來，減去的體重幾乎全是脂肪。陳承勤指出，當兵體測單槓能拉10-12下，退伍後回高雄慢慢練到40下，當時比現在重7公斤，曾經練到手肘肌腱炎。後來他把『不受傷』當成最高原則，調整方式、不硬拚，持續至今。

陳承勤指出，他的訓練採極簡模式，更強調自己不花大錢也不再跑健身房，以下是他的個人課表：

●跑步：
每月約100公里，全程Zone2–3低強度有氧（配速約7-8分鐘/公里，早期常跑4-5分速），年跑332天，生涯總跑量逾15,000公里。

●引體向上：
每週3次，每次33–35下（40-43秒完成，軍中標準正握、直上直下、不擺盪、過下巴算一下）。從當兵拉10-12下到輕鬆33-35下，持續十多年不間斷。

●核心訓練：
近年偶爾做棒式5分鐘、側棒式1.5-2分鐘。核心訓練便宜又安全，同時訓練多個肌群，餐後執行更可有效降低餐後血糖，只需數分鐘時間，練肌肉又降血糖真是一舉多得。

●重訓：
近年偶爾用一對12公斤可調式啞鈴強化上半身肌群，在餐後執行簡單4個動作一組，輕鬆達成降低餐後血糖，同時鍛鍊肌肉又可降血糖，正是融入生活的最高效能健康促進效果。

陳承勤指出，沒有昂貴的運動裝備，沒有健身房會籍、沒有教練課、沒有複雜的課表、更沒有奢侈的補給品。秉持著「4不1沒有」的心法：

●不間斷：累積心肺耐力與肌肉記憶，避免歸零。

●不受傷：安全第一，不硬撐、不拚極限，才能長久。

●不逞強：根據心率與個人狀態調整，運動安全第一。

●不比較：每個人的體質、基因天賦不同，專注自我進步。

●沒有得失心：運動是為了健康、快樂，不是為了按讚數。

陳承勤認為，真正的抗老化，不在醫美診所，不在昂貴保健品，而在於你願意為自己的身體，付出多少「長期規律不間斷」的努力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中