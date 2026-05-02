不捨林逸欣父》攝護腺癌一次看懂 手術方式與預防

林逸欣（右）從小就得到父親給予愛的照顧。（欣宇宙音樂提供）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣父親，台南知名神經內科醫師林春銘，日前因為攝護腺癌離世，享壽73歲。同時林逸欣說明，5年前父親就罹患攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭；引發各界對於攝護腺癌之關注。

林逸欣在臉書表示，爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。也因為這樣，爸爸把我養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩。「所以我相信，爸爸並不是真的離開了。他只是去了另一個國度旅行，帶著我 20 年前畫給他的平安必勝符。」

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懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文談到，攝護腺（前列腺）雖然只有核桃般大小，卻是男性的守護神，也可能成為健康的隱形殺手。

呂謹亨坦言，許多人常問：「醫生，我尿尿不順、攝護腺肥大，以後會變癌症嗎？」或是「攝護腺發炎到底跟癌症有沒有關？」呂謹亨希望透過本文，一次說明。

一、 攝護腺癌與發炎、肥大的糾葛

表示，目前醫學的共識，攝護腺發炎與攝護腺肥大，並不會直接造成攝護腺癌。但是在顯微鏡下，這三者的關係比我們想像中緊密。根據 2025 年發表於 Frontiers in Immunology 的研究，雖然它們是不同的疾病，但擁有共同的「致病微環境」。提醒，有攝護腺肥大、攝護腺發炎的患者，還是要來泌尿科積極治療！

攝護腺炎：最新研究點出，慢性攝護腺發炎會讓組織產生大量ROS，這些化學物質會像小火苗一樣，長期燒灼並損害細胞 DNA，誘發癌變。醫學界將其稱為 PIA（增生性發炎萎縮），認為發炎區域正是癌細胞萌發的溫床。

攝護腺肥大（BPH）：肥大通常發生在攝護腺的「中心帶」（阻塞尿道造成排尿困難），癌症多發生在「外周帶」。兩者不會直接轉換。最新文獻指出，兩者共享許多生長因子與雄性素受體。患有嚴重肥大的患者，可能具備較活躍的細胞增生環境，因此需要更細心的追蹤。

二、 誰容易被盯上？攝護腺癌的好發因子

攝護腺癌早期往往沒感覺，有下列風險的男人要特別注意：

年齡： 50 歲是道分水嶺，年紀大了，風險呈幾何倍數增長。多數確診者超過 65 歲。

基因： 若家族中（父親、兄弟）曾有人患病，或帶有 BRCA2 基因突變，風險會增加 2 至 5 倍。

飲食偏差（飲食西方化）： 長期高脂肪、高紅肉攝取，會改變體內的荷爾蒙平衡。

代謝症候群： 2026 年最新研究顯示，高血壓與腹部肥胖會透過影響胰島素樣生長因子（IGF-1），加速腫瘤生長。

種族差異： 非裔男性發病率全球最高，亞洲人相對較低，但近年因飲食習慣改變（西化）正在逐年上升。

三、 現代化精準治療：讓生活品質不「斷流」

現在的治療早已不再是「一刀切」，而是根據癌症的惡性程度量身訂做：

積極監控（Active Surveillance）： 針對極低風險患者，不立即動刀，而是透過精密的 PSA 追蹤與核磁共振（MRI），與癌症和平共處。

達文西機器手臂手術（RARP）： 目前的主流治療，能精準切除腫瘤，並極大化保留控制排尿的神經與性功能。對於適合的病人，呂謹亨也會採用更少破壞，不用剝離膀胱的膀胱前空間保留 RS-RARP 手術方式，避免術後漏尿及尿布的使用，最大化保留排尿控制及性功能。

海扶刀手術：早期攝護腺癌，保留控制排尿的神經與性功能的新選擇。其他有荷爾蒙療法、免疫與標靶治療。

四、 如何防患於未然？給男性的生活指南

預防攝護腺癌，可以從餐桌與生活習慣開始：

多吃「熟」番茄： 其中的茄紅素（Lycopene）經過加熱後更好吸收，是強效的抗氧化劑。

地中海飲食： 以橄欖油、深海魚（Omega-3）與大量蔬果為主，能有效對抗慢性發炎。

控制體重與血壓： 良好的代謝循環就是最好的抗癌防線。

規律運動： 運動能協助調節體內雄性素水平，研究發現高體能活動的男性，其罹患惡性度高的癌症風險較低。

定期攝護腺篩檢，驗「PSA」：50 歲以上男性，建議每年進行一次 PSA（攝護腺特異抗原） 血液篩檢。有家族攝護腺癌病史，要提早到45歲。若數值出現異常波動，即使沒有症狀，也應尋求泌尿科醫師進一步評估。

呂謹亨總結，攝護腺肥大與發炎雖然不直接等於癌症，但它們反映了攝護腺環境的「亞健康」狀態。對於年過 50 的男性，定期的健康檢查與良好的代謝管理，是確保晚年生活品質的不二法門。

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