健康網》這些豆腐有大量油脂 營養師細分4大豆腐

營養師曾建銘表示市面上的「豆腐」，有些是真的黃豆做的，有些卻是滿滿的澱粉、油脂。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，市面上各式各樣的「豆腐」，有些是真的黃豆做的，有些卻是滿滿的澱粉、油脂，甚至是甜點！曾建銘為大家一一解密。

第一組：真正的「黃豆豆腐」（優質蛋白質來源）

傳統板豆腐： 蛋白質密度最高！水分較少、口感扎實，是不折不扣的真食物。不管是一般成人、銀髮族，還是下班練完深蹲、硬舉想補充營養，都是最實用的選擇。曾建銘提醒：腎友們請依腎功能與營養師建議調整份量。

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嫩豆腐： 水分多，口感細緻。同樣體積下「蛋白質密度」比板豆腐低，但非常適合牙口不好的長輩或術後恢復期食用。

凍豆腐： 板豆腐的冷凍版，孔洞多、超會吸湯汁！吃火鍋時要注意，它吸滿麻辣鍋或沙茶湯底後，吃下去的都是滿滿的鈉和油脂。

第二組：其實它是「蛋製品」

雞蛋豆腐： 口感滑嫩，大人小孩都愛。但它的主要原料其實是「雞蛋」而不是黃豆。它依然可以提供優質蛋白質，但要注意料理方式，若是裹粉油炸或紅燒勾芡，熱量跟鈉含量就會飆升。

第三組：披著豆腐皮的「加工品」

曾建銘提醒，想要減重、控制血脂的朋友，這組千萬別當成清淡食物狂吃！

百頁豆腐： 雖然含有大豆蛋白，但製造過程中加入了大量的油脂、澱粉和調味料。它是「加工豆製品」，熱量和油脂都偏高，夾滷味或鹽酥雞的時候要三思。

魚豆腐： 常見於火鍋料，它其實是「魚漿加工品」，加了澱粉、油脂與調味料。吃它不等於吃魚，而且鈉含量通常偏高，心血管族群要特別留意。

第四組：它們其實是「澱粉或甜點」

糖友們注意啦！這組吃多了血糖可是會波動的！

花生豆腐、芝麻豆腐： 主要原料是花生、芝麻加上「澱粉」凝固而成。比較接近「油脂類＋澱粉類」的點心，熱量不低，千萬不要當成高蛋白主菜吃一大盤。

杏仁豆腐： 完完全全是「甜點」！主要成分是水、糖、杏仁風味與凝固劑。通常還會泡在糖水裡，減重和糖尿病族群一定要注意糖分。

米豆腐： 主要來源是米漿加澱粉，所以它是「全穀雜糧類／澱粉類」。別以為是豆腐就忽略了它對血糖的影響。

曾建銘總結，判斷一個食物健不健康，要看「成分原料」。想要健康吃、維持好體態，請盡量以「真食物」為主，選擇板豆腐、嫩豆腐作為優質蛋白質來源。吃對分類，才不會把甜點、澱粉、加工品，誤會成健康的蛋白質。

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