不捨林逸欣父》呵護攝護腺 營養師揭別亂吞保健品、南瓜子 真正關鍵在「5個日常習慣」

音樂才子林逸欣（右）父親林春銘（左）罹患攝護腺癌離世。營養師曾建銘指出，先檢視這5個生活習慣，好好呵護攝護腺。（取自「林春銘醫師神經醫學網」臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕因音樂才子林逸欣父親林春銘罹患攝護腺癌離世，「攝護腺保健」成為熱門話題，營養師曾建銘指出，攝護腺問題，不只是單純的「器官變大」，它其實跟你的「喝水時機」、「晚餐吃什麼」，甚至你的「腰圍」都有很大的關係！

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，有頻尿、夜尿、尿不乾淨的困擾，在吞保健食品之前，請先檢視這5個生活習慣：

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●要喝夠，但要「喝對時間」：

很多夜尿嚴重的人，白天不喝水，到了晚上才猛灌，半夜自然得起床排尿。

曾建銘建議，早上到下午，把一天需要的水分喝足。晚餐後開始減少大量飲水，「睡前2-3小時」請避免灌水。半夜如果口渴，小口潤喉就好，千萬別整杯喝下去。

●揪出膀胱的「興奮劑」：

咖啡因和酒精會讓尿意變明顯，也會刺激膀胱。如果已經有頻尿、夜尿的困擾，下午過後請避開這些地雷！

曾建銘建議，下午3點後，減少咖啡、濃茶、奶茶的攝取。晚上少喝酒，酒精不僅利尿，還會破壞睡眠品質，讓夜尿問題雪上加霜。

●晚餐吃太重口味：

這點超常被忽略！晚餐吃太鹹（例如滷味、重口味熱湯），身體為了平衡鈉離子，會讓你覺得口渴，導致你睡前忍不住一直喝水。

曾建銘建議，晚餐清淡一點，少喝重鹹的湯，就能大幅減少睡前想喝水的衝動。

●肚子越大，攝護腺越容易搗亂：

攝護腺症狀常常跟「代謝症候群」綁在一起。腹部肥胖、血糖控制差、高血壓，都會讓身體處於發炎狀態，讓排尿困擾更複雜。

曾建銘建議，用「真食物」取代加工食品，多吃深綠色蔬菜、番茄、優質蛋白質，減少油炸物和宵夜。如果有體重過重的情況，先試著減去5%的體重，症狀往往會改善很多！

●保健食品是輔助，有異狀快看泌尿科：

南瓜子、茄紅素確實可以當作日常保養，但「不能取代正規治療」！食物可以天天吃，但有症狀千萬別硬撐。

曾建銘建議，如果出現尿不出來、血尿、排尿會痛、尿流變得超細，或是檢查發現攝護腺指數（PSA）異常，請立刻去泌尿科報到，不要用保健食品拖延就醫時間！

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