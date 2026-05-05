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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》當個「硬漢」泌尿醫給全年齡男人的忠告

2026/05/05 21:12

不少患者會「突然」力不從心；泌尿科醫師蘇信豪提醒，很多狀況很早就埋下禍根。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少患者會「突然」力不從心；泌尿科醫師蘇信豪提醒，很多狀況很早就埋下禍根。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，自己常聽到患者用「突然」來形容自己的力不從心。但坦言，性功能的流失跟破產一樣「先是漸漸地，然後是突然的。」表示，真正面臨「斷崖式下滑」前，身體早發出警告，只是我們常常用「最近比較累」來催眠自己。

20-30歲：漸漸地，你以為只是偶爾不行

這時候曲線還算平緩，但隱患已經埋下：

●​不良習慣大集合： 晚睡熬夜、壓力大導致皮質醇過高，壓抑睪固酮。

​●​靜態生活： 久坐不運動，骨盆腔循環變差。

●​​輕微警報： 可能已經出現輕微的高血壓，但你完全無感。

​30-40歲：危機悄悄報到

曲線開始加速下滑，這時你可能會覺得「有點使不上力」，但還能勉強應付。

​●​體重增加（大肚腩）： 內臟脂肪會把珍貴的「睪固酮」轉化為「雌激素」，直接削弱你的戰鬥力。

●​​代謝紅字出現： 血糖、血脂偏高，這些糖分與油脂正在你的微血管裡作怪。

​●​關鍵指標「晨勃減少」： 這是血管內皮功能受損的直接鐵證！代表你的血管已經無法順利產生一氧化氮來充血了。

50歲以後：突然崩潰，甚至不可逆

當上述地雷全部疊加，就會迎來圖中那條可怕的紅色陡坡：

●​嚴重的勃起功能障礙： 不僅帶來伴侶關係的疏離，更常引發男性的自卑與抑鬱。

●​心血管疾病的「強烈警報」： 陰莖動脈非常細小，它塞住了，代表更粗的心臟冠狀動脈、腦血管也危險了！勃起障礙往往是心肌梗塞、中風的早期先兆。

●​​最壞的情況： 若引發嚴重的心血管疾病，甚至可能面臨生活失能，需要長照。

​蘇信豪總結，「硬漢」不是靠逞強出來的，是靠保養出來的。不要等到曲線掉進紅色的無底洞才來找我。在「漸漸地」的黃色階段，透過運動、飲食控制、作息調整，我們絕對有機會把煞車踩住！

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