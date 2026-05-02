健康網》鼻塞時好時壞 醫談「運動誘發性鼻炎」

不少人運動後鼻塞突然緩解，家庭醫學科醫師陳崇賢表示，這情況的發生原因很多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕家庭醫學科醫師陳崇賢在臉書粉專「家醫/職醫_陳崇賢醫師」表示，常騎車的人一定會發現，有時候感冒鼻子塞塞的，在想著等一下要不要運動時，上了訓練台，或朋友約騎一下，竟然就通了！

陳崇賢表示，這狀況的產生，主要有兩個理論，一個是運動時交感神經活化，所以鼻黏膜的血管收縮，就沒那麼腫，呼吸自然暢快了；另一個是說，運動時血液重分配，鼻腔的血流下降，一樣會讓你比較通暢。

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不過陳崇賢表示，有些人因為體質的關係，也可能會更塞，這種稱為「運動誘發性鼻炎」（exercise-induced rhinitis），如果有這個問題的人，其實可以用些藥物來預防，千萬不要覺得運動會鼻塞，那不要運動就沒事了，因為會有其他疾病找上你。

最後陳崇賢提醒，運動員們需要注意強度，過高的強度反而會誘發鼻炎。「常看自行車比賽的，應該會發現選手有時騎過了高強度的坡度後，大家擤鼻涕的畫面吧？」另外就是一些大家都耳熟能詳的環境因子，空氣品質不好、太冷、太乾燥，都可能會造成鼻子不舒服。

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