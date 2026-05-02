咖啡抗老不是因為咖啡因！美研究破解機制 「這成分」啟動修復開關

研究指出，咖啡中的多酚與細胞「抗壓開關」NR4A1相關。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天早晨喝下一杯咖啡，除了能讓人瞬間清醒，這項日常習慣其實還藏著對抗老化與疾病的密碼。科學家發現，這不是因為大眾熟知的提神成分，而是咖啡裡隱藏的特定化合物，能精準啟動人體細胞內的保護機制，進而降低發炎與細胞受損風險。

科普網站《earth.com》報導，根據美國《營養素》（Nutrients）期刊發布的最新研究，德州農工大學（Texas A&M University）團隊揭開了咖啡促進健康的細胞機制。研究聚焦於細胞內名為NR4A1的受體：這是一種抵禦壓力與損傷的保護開關。當組織受損或面臨壓力時，該受體會活化以抑制發炎反應並支援復原。

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研究團隊利用哥倫比亞與瓜地馬拉等地出產的真實咖啡豆進行萃取分析。結果顯示，真正與該受體結合並發揮強大作用的主角並非咖啡因，而是咖啡酸（caffeic acid）與綠原酸（chlorogenic acid）等多酚類化合物。這項發現客觀解釋了為何飲用低咖啡因咖啡的人，依然能獲得類似的健康益處。

在針對癌細胞的測試中，團隊發現咖啡萃取物能有效減緩依賴該受體生長的特定腫瘤細胞繁殖速度。研究共同作者塞夫（Stephen Safe）指出，當研究人員在實驗中降低NR4A1受體濃度時，咖啡抑制癌細胞的效果便隨之減弱。這項證據證實了咖啡化合物確實是透過該受體來影響癌細胞行為。

雖然實驗證實了咖啡的抗發炎與細胞保護機制，但這項研究目前仍主要基於細胞與動物模型。專家提醒，實驗中使用的化合物濃度遠高於一般人日常飲用咖啡所能攝取的劑量。這種透過飲食啟動細胞修復的信號傳遞過程，其在人體內的長期實際轉換率與確切影響，仍有待未來進一步的臨床數據驗證。

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