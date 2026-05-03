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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》飲食也有助防曬 營養師談抗UV食材

2026/05/03 08:36

營養師徐慈家提醒，夏季除了擦防曬，也可透過飲食來增加肌膚防護能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師徐慈家提醒，夏季除了擦防曬，也可透過飲食來增加肌膚防護能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣愈加炎熱，夏天即將到來，不少人出門前會記得擦防曬乳，防止曬傷。營養師徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」表示，夏天擦防曬乳是很好的防曬作為。徐慈家提醒，皮膚的防曬力，其實也可以從餐桌慢慢累積。吃對食物，雖然不能取代防曬乳，卻能幫皮膚多一層「抗氧化後援」，減少紫外線帶來的氧化壓力。

徐慈家說明下列食物有幫助。

番茄：番茄裡的茄紅素，是很經典的植化素。研究發現，長期攝取富含茄紅素的番茄製品，可能幫助降低紫外線造成的皮膚泛紅反應。

茄紅素屬於脂溶性，番茄稍微加熱、搭配一點好油脂，會比單吃生番茄更有利吸收。

紅橘蔬果：紅蘿蔔、南瓜、地瓜、木瓜、甜椒，都是皮膚很愛的彩色食材。它們富含類胡蘿蔔素，可以幫助身體對抗氧化壓力。重點不是狂吃，而是每天「適量」補充，長期累積，才能吃出穩定的皮膚防禦力。

綠茶：綠茶裡的兒茶素，是大家很熟悉的抗氧化成分。研究發現，綠茶多酚可能有助於皮膚面對 UV 壓力。徐慈家提醒：綠茶是加分，不是魔法防曬飲，喝完還是要好好擦防曬。

紫藍色蔬果：藍莓、葡萄、桑椹、紫高麗菜這類深色蔬果，顏色越漂亮，通常植化素也越豐富。它們可以幫身體補充多酚與花青素，是皮膚抗氧化飲食裡很棒的一員。

高 C 食物：芭樂、奇異果、柑橘、甜椒都很推薦。維生素 C 是參與膠原蛋白合成的關鍵營養素，也與皮膚抗氧化防護有關。想要皮膚穩穩修復，這類食物真的不能少。

然這些食物不能取代防曬乳，防曬還是要做足。徐慈家總結，想讓皮膚老得慢一點，防曬一定要內外搭配。外在靠防曬乳、帽子、陽傘與物理性遮蔽；內在靠彩虹蔬果、好油脂與規律生活，幫皮膚打好底。

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