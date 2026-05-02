健康網》「攝護腺癌」創高男性死亡率 醫：勿怕檢查

在台灣，攝護腺癌是男性癌症發生率的第 3 位，死亡率的第 6 位。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，在台灣，攝護腺癌已經悄悄成為男性癌症發生率的第 3 位，死亡率的第 6 位。不同於歐美，台灣約有 30% 到 40% 的患者，在初次診斷時就已經是第三期或第四期（晚期）。

為什麼會這樣？江佩璋表示，除了台灣邁向超高齡社會，年紀越大風險越高之外，飲食西化、吃太多紅肉和高脂肪食物，加上缺乏運動，都是推手。更關鍵的是，大眾常常因為「沒有症狀」或「害怕檢查」錯失了早期發現的機會。

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PSA （前列腺特異性抗原）是一種由攝護腺分泌的醣蛋白酵素，原本的功能是讓精液液化。正常情況下，它乖乖待在管線裡，只有微量會跑到血液中。但當攝護腺結構被破壞，無論是因為癌症、良性攝護腺肥大 （BPH） 的擠壓，或是發炎，PSA 就會像水管破裂一樣滲漏到血液裡，導致指數飆高。

所以，PSA 升高代表攝護腺「有問題」（器官特異性高）；但是，不一定是「癌症」（癌症特異性低） 。

這就是臨床上最大的兩難。表示，許多良性攝護腺肥大的長輩，PSA也會落在 4-10 ng/mL 這個區間，導致很多人看到紅字就恐慌，以為自己得了絕症；或者是做了切片才發現是虛驚一場。

面對這個「沉默的警報器」，江佩璋建議：不要過度焦慮，但要保持警覺。50 歲以上的男性（有家族史則建議 45 歲），應與醫師討論進行 PSA 檢測。如果數值異常，我們現在有指診、磁振造影，甚至是新的 PHI 指數可以幫忙鑑別。

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