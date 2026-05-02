膝蓋痛開刀不一定較好！10年研究揭「醫療翻轉」 這類手術未見效益

膝蓋疼痛未必需要立即手術，研究顯示常見半月板手術在部分患者身上未見明顯效益；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項追蹤長達10年的臨床試驗顯示，常見的膝蓋半月板撕裂手術未顯示明顯效益，甚至在部分指標上結果較差。研究發現，接受手術的患者在膝關節功能與後續退化進展上，整體表現不如未接受手術者。這項數據為相關骨科療法的必要性提供了重要的實證依據。

《衛報》報導，根據發表於頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的研究，由芬蘭赫爾辛基大學團隊針對146名35至65歲的半月板撕裂患者進行測試。研究將患者隨機分為兩組，一組接受真實的「半月板部分切除術」，另一組則接受「安慰劑手術」（僅切開皮膚但不進行實質切除）。10年後的追蹤結果顯示，真實手術組的關節退化進展整體上快於安慰劑組。

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研究計畫主持人、赫爾辛基大學骨科教授雅維寧（Teppo Järvinen）指出，這是典型的「醫療逆轉」（medical reversal）案例，即廣泛使用的療法最終被證明未達預期效果。半月板是膝關節內具備緩衝功能的軟骨，英國骨科協會前主席鮑迪奇（Mark Bowditch）表示，醫界對此類手術的看法正在改變。過去可能有4分之3的患者會接受手術，現在已降至約4分之1。鮑迪奇說明，目前的專業指引傾向採取「三思而後行」的策略，建議患者應先嘗試物理治療或保守觀察至少六個月，而非將手術視為首選方案。

鮑迪奇強調，若患者感覺膝蓋有明顯的「機械性卡住」感，手術仍具備可預期的效益，因此治療計畫應回歸個體化評估。雅維寧則總結，這項長期數據呈現了放棄低效療法的困難度。報導指出，相關發現已獲多個骨科組織採納，作為近年修訂臨床指引與治療策略的關鍵參考。

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