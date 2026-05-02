打鼾非好眠 醫揭夜間缺氧恐傷血管

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科主治醫師張正勳表示，許多民眾誤以為「鼾聲大代表睡得沉」，但實際上可能是呼吸道反覆阻塞，導致身體長時間處於缺氧狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕打鼾恐潛藏健康警訊！醫師指出，長期打鼾者約有5成合併阻塞型睡眠呼吸中止症，夜間反覆呼吸中止易造成慢性缺氧，恐引發血管內皮發炎，進一步增加高血壓、糖尿病，甚至中風等風險。

根據台灣睡眠醫學會調查，國人打鼾盛行率近7成，且隨著健康意識提升，因睡眠呼吸中止症就醫人數每年約增加3%。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科主治醫師張正勳表示，許多民眾誤以為「鼾聲大代表睡得沉」，但實際上可能是呼吸道反覆阻塞，導致身體長時間處於缺氧狀態。

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張正勳指出，臨床上，有1名中風患者在發病前，已有長期打鼾、體重過重及三高問題，卻未加留意。直到住院復健期間，因鼾聲過大影響他人，轉介檢查才確診為重度睡眠呼吸中止症。檢測發現，該患者每小時呼吸停止次數高達30多次，夜間血氧濃度甚至降至70%。長期反覆缺氧會加重血管負擔，在中風發生前，即已累積風險。

在治療方面，中度至重度患者以正壓呼吸器為主要治療方式。張正勳說明，若因鼻塞或過敏影響配戴，可透過藥物或鼻中膈彎曲矯正等手術改善呼吸道通暢度，提升使用順從性；輕度至中度且有明顯結構性阻塞，如扁桃腺肥大者，則可評估手術治療。

此外，生活型態調整同樣重要。張正勳指出，減重10%至20%可明顯改善呼吸道阻塞情形，部分肥胖患者在醫師評估下，搭配藥物治療，成功減重後，甚至有機會讓中重度病況改善為輕度。

他也提醒，男女症狀表現不同，男性多因打鼾影響他人而就醫；女性尤其停經後，則常以白天疲倦或夜間頻尿表現，容易被誤認為更年期不適。建議有打鼾、日間嗜睡等情形者，可透過居家睡眠檢測初步了解狀況，並及早接受專業評估，以降低長期健康風險。

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