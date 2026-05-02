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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高雄學齡前女童確診性早熟 環境荷爾蒙成隱憂

2026/05/02 12:03

骨齡X光檢測（示意圖）可看出孩子骨頭的成熟度與發育程度，藉此評估生長板的空間及發育過早的跡象。（高雄市立聯合醫院提供）

骨齡X光檢測（示意圖）可看出孩子骨頭的成熟度與發育程度，藉此評估生長板的空間及發育過早的跡象。（高雄市立聯合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕隨生活型態改變，肥胖與代謝問題的年齡層已逐年往下，高雄市立聯合醫院發現「性早熟」有增加趨勢：1名學齡前女童胸隆起伴隨些微腫痛，家長帶來就診，經骨齡、抽血檢查性激素與卵巢超音波後，發現骨齡已超前3歲，確診為性早熟個案。

高雄市立聯合醫院兒童遺傳代謝與內分泌科醫師王禹期表示，性早熟背後潛藏環境威脅，如雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯類塑化劑等環境荷爾蒙，廣泛存在於塑膠玩具、食品包裝及部分護理品中，易干擾人體內分泌系統。

此外，精緻飲食也是推手。若頻繁攝取含糖飲、炸物及高熱量加工食品，加上久坐生活模式，易導致代謝失衡；醫師提醒日常應減少使用塑膠餐具，可自備玻璃容器，並控制精緻糖分攝取，從源頭降低發育過早風險。

王禹期表示，孩童正常生長速度約為每年長高4至6公分，根據臨床定義，若女孩在8歲前出現乳房發育、男孩在9歲前睪丸變大（體積達約4毫升），即應注意是否有性早熟跡象，若發現女兒初經提早報到，或兒子開始變聲才覺察異狀，此時發育往往已進入中後期，家長應多加留意。

根據近期國內外研究顯示，台灣10歲以下女童的性早熟發生率約為每10萬人有702人，包含臺灣、韓國在內的東亞地區，發生率更高出歐洲國家達6倍以上，這樣的高發生率不僅與孩童體質有關，更與環境荷爾蒙及飲食習慣息息相關。

聯合醫院表示排除病理性因素後，可依醫囑評估是否透過「性激素抑制劑」進行治療，藉由定期治療抑制過早分泌的荷爾蒙，有助於讓發育步調暫緩，待身心趨於成熟後再恢復自然成長，對於孩童心理適應及爭取成長時間皆有幫助，家長切莫聽信來源不明之偏方以免適得其反。

臨床評估男童發育進程的睪丸體積測量器，男童若於9歲前睪丸體積達4毫升，即為發育開始的指標。（高雄市立聯合醫院提供）

臨床評估男童發育進程的睪丸體積測量器，男童若於9歲前睪丸體積達4毫升，即為發育開始的指標。（高雄市立聯合醫院提供）

高雄學齡前女童確診性早熟 環境荷爾蒙成隱憂

王禹期建議每半年定期記錄一次學童身高，若發現孩子生長
速度異常加速或過慢，應及時尋求專業評估。（高雄市立聯合醫院提供）

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