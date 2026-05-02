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健康 > 心理精神

記憶不會立刻變好 醫揭失智治療真相：關鍵在延緩退化

2026/05/02 09:59

國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯提醒，若民眾發現親友出現疑似早期失智徵兆，應及早就醫評估，把握介入時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （圖擷取自shutterstock）

國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯提醒，若民眾發現親友出現疑似早期失智徵兆，應及早就醫評估，把握介入時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，退化性疾病人口持續攀升，其中阿茲海默症為失智症最常見類型。過去多以乙醯膽鹼酶抑制劑等藥物「緩解症狀」，衛福部在去年通過兩款針對病理機轉的新藥，治療策略轉向病理介入；醫師指出，目前重點並非讓記憶力立即恢復，而是延緩認知功能退化、拉長穩定期，且愈早介入效果愈佳。

國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，衛福部通過的兩款針對阿茲海默症病理機轉的新藥，分別為侖卡奈單抗（Leqembi）與多奈單抗（Kisunla），皆屬單株抗體針劑，主要透過清除大腦中異常堆積的β類澱粉蛋白斑塊，減少對神經細胞的持續傷害，可比喻為清除大腦中的「違章建築」，藉此延緩疾病進展。

她指出，這類治療最適合使用於早期患者，例如輕度認知障礙階段；若已進入中晚期，腦部神經細胞受損程度較高，治療效果將相對有限，因此及早發現與介入相當關鍵。

針對家屬關心「治療後是否能讓記憶力明顯改善」？廖品雯強調，治療的核心在於「延緩」而非「恢復」，患者多半不會出現顯著認知進步，而是透過減緩退化速度，讓現有功能維持更長時間。

在用藥安全方面，廖品雯提醒，治療期間需留意與其他藥物的交互作用，例如血栓溶解劑通常不建議併用；若需長期使用抗凝血藥物，也須經醫師審慎評估。

此外，部分患者可能出現與類澱粉蛋白清除相關的影像異常，如腦水腫或微出血，但多數無明顯症狀，通常是在定期磁振造影（MRI）追蹤中發現。廖品雯表示，透過密切監測，多數情況可藉由暫停用藥或調整劑量改善，且水腫多半可自行吸收，整體風險可控。

她也指出，相關副作用發生風險與是否帶有APOEε4基因有關，因此治療前通常會建議進行基因檢測，並依個別風險調整追蹤頻率，以確保安全性。

至於治療是否需要長期進行？廖品雯說明，該類新藥採取「目標導向」策略，並非終身使用。臨床會透過影像檢查追蹤，一旦確認腦中類澱粉蛋白斑塊已降至目標範圍，經醫師評估後即可考慮停藥；但未來是否需要再次治療及介入時機，仍待進一步研究釐清。

從臨床觀察來看，治療效果也反映在生活功能維持上，廖品雯表示，1名72歲女性為極輕度認知障礙患者，施打新藥近半年後，短期記憶未明顯回升，但生活自理能力維持良好，期間甚至與家人出國旅遊；另1名80歲女性於治療3個月期間狀況穩定，未出現腦水腫或微出血等副作用，持續維持日常社交功能。

她強調，新型治療雖帶來新契機，但並非人人適用，治療前須經完整評估，包括影像與基因檢測，治療期間也需定期追蹤安全性。若民眾發現親友出現疑似早期失智徵兆，應及早就醫評估，把握介入時機。

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