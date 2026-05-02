雲林走7千步抽iphone再加碼 營養師：減肥關鍵在「熱量赤字」

雲林推動「日走7000步」、「決戰BMI減重」挑戰，祭出iphone17等獎品及獎金，鼓勵民眾多走路、運動。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為甩掉「全國最胖」標籤，雲林縣府再推出「日走7000步」、「決戰BMI減重」挑戰，祭出誘人獎品及獎金，2項報名人數爆增，衛生局長曾春美說，日走7000步挑戰5月抽獎獎項加碼，iphone17從1名加碼至3名，Airpods從6名加至9名，5月11 日前報名就有機會抽中。

曾春美表示，雲林人口老化，從事農務工作人數多，大多數認為勞動就是運動，加上吃得口味重，肥胖比例偏高。去（2025）年縣府辦理日走7000步、決戰BMI減重挑戰，分別有1萬多人、234隊（每隊3人）參加，挑戰時間為期2個月，成效不錯參加者累計減重1.8公噸、健走超過20億步。

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今年再次辦理，報名人數激增，日走7000步截至4月底有2萬3149人，減重有1074人（含團體組195隊585人），其中體重破百公斤有3人，最重125.6公斤。

曾春美提醒，減重是要健康瘦，衛生局也請營養師傳授減重祕訣，營養師王詩涵表示，很多人以為自己吃得少，其實吃下去都是「熱量炸彈」，像含糖飲料、炸物、勾芡食物還沙拉裡的千島醬、美乃滋，以一杯大杯全糖珍奶就有750大卡，幾乎等於一個便當熱量。

王詩涵說，有人只喝代餐或餓肚子，這也不是正確減重方式，其實減重要有策略的創造「熱量赤字」，也就是吃進來的熱量少於自己每天須消耗熱量，以1個人每天消耗熱量為2000大卡，少吃500大卡或多動一點增加熱量消耗，累計7天就能減掉0.5公斤，所以熱量赤字才是減重關鍵，而不是讓自己餓肚子。

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