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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

南投11項健康促進方案 陪長者一起顧健康

2026/05/02 10:19

南投長者健康促進方案，帶領長輩使用彈力帶進行上肢訓練。（南投縣衛生局提供）

南投長者健康促進方案，帶領長輩使用彈力帶進行上肢訓練。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣老人人口逾10萬人，邁入超高齡社會，縣府衛生局規劃11項長者健康促進方案，透過系統化課程與在地資源整合，陪伴長者在熟悉的生活環境中持續活動，協助長者維持身心功能、培養健康生活型態，籲請民眾鼓勵家中長輩多加利用，達到健康老化目的。

家住草屯的林爺爺與陳奶奶，因年紀漸長、行動力下降，日常外出與社交互動逐漸減少。自去年參加長者健康促進方案後，兩人規律前往聽課，不僅透過肌力訓練與生活功能活動改善身體活動能力，也在團體課程中增加與他人互動的機會，生活作息更加穩定。

林爺爺分享說，過去連穿衣服都感到吃力，參與課程後動作逐漸順暢、精神狀況有所提升，也有動力外出活動；陳奶奶也表示，能與鄰里一起學習、聊天，讓生活更加充實、期待每週的課程安排。

南投縣衛生局指出，預防及延緩失能需從日常生活做起，衛生局規劃的11項健康促進方案，以多面向介入為原則，課程內容涵蓋肌力強化、生活功能、社會參與、口腔保健、認知促進、營養管理及自主健康管理等，協助長者建立良好生活習慣，延緩功能退化，並提升生活品質與社會參與度，均公告於衛生局官網「預防及延緩失能照護服務方案」專區，長者可就近洽詢住家附近的長者健康促進站、巷弄長照站或失智據點，也可透過電話聯繫各方案研發單位，了解相關開課資訊。

南投縣規劃11項長者健康促進方案，協助長者維持身心功能。（南投縣衛生局提供）

南投縣規劃11項長者健康促進方案，協助長者維持身心功能。（南投縣衛生局提供）

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