自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》悶熱潮濕 脾受困！中醫4排濕食物

2026/05/02 10:42

中醫師周宗翰表示，當濕氣困住脾，早餐吃點「茯苓蓮子小米粥」有助健脾化濕。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師周宗翰表示，當濕氣困住脾，早餐吃點「茯苓蓮子小米粥」有助健脾化濕。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸炎熱，而不時的陣雨更使得空氣的潮溼感更加嚴峻。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，每到天氣悶熱潮濕，明明沒做什麼卻好累？肚子脹脹的、食慾莫名變差、大便黏膩不成形、皮膚容易出油長痘。很多人會覺得：「應該只是天氣太熱了，多喝水就好吧？」 但如果這些症狀同時出現、反覆不退，身體其實是在告訴你：濕氣已經困住脾了。

周宗翰表示，從中醫角度來看，悶熱季節的身體不適並非單純「天氣影響」，而是外在濕熱之邪與體內脾虛運化失調相互夾擊，導致水濕代謝停滯、氣機鬱阻的結果。

悶熱季節 四類排濕食物

健脾化濕類

給脾補動力，濕氣才有出路 脾氣強了，代謝水濕的能力自然恢復，這是排濕最根本的一步。推薦食物：山藥、蓮子、白扁豆、茯苓、小米、薏仁（炒過後性質較平和）；做成「茯苓蓮子小米粥」早餐來一碗，溫和健脾又不傷胃，是悶熱季節最合適的日常主食。

利水滲濕類

開通水道，幫濕氣找到出口 幫助體內多餘水濕往下走、往外排，減輕腸胃與四肢的濕滯感。推薦食物：冬瓜、玉米鬚、赤小豆、薏仁、絲瓜、綠豆（少量）也可考慮「冬瓜赤小豆湯」清淡利水又消暑，是夏季排濕最經典也最實用的一道湯品。綠豆與薏仁性偏寒涼，脾胃虛寒者不宜大量長期食用，適量即可。

芳香化濕類

用香氣醒脾，把濕邪從中焦散開。中醫有「芳香化濕」的概念，氣味芳香的食材能醒脾開胃、化解中焦濕滯。推薦食物：陳皮、藿香、紫蘇、荷葉、砂仁、生薑（少量）；陳皮荷葉茶每天一杯，芳香醒脾又能輕化暑濕，是悶熱天最簡單的日常茶飲。

清熱祛濕類

濕熱體質專用，兼顧清熱與化濕。周宗翰提醒，若是已經有口苦、皮膚出油、大便黏膩等濕熱症狀者，需要在化濕的同時兼顧清熱。推薦食物：苦瓜、蓮藕、綠豆、菊花、蒲公英葉、薏仁。苦瓜蓮藕排骨湯，清熱化濕又不過寒，適合濕熱體質在夏季調理食用。

避開助濕地雷

周宗翰提醒，這些食物正在幫濕氣在體內安家 排濕食物吃再多，助濕食物沒戒掉，效果都會大打折扣。建議減少或避免的食物有：冰飲冷食、甜食糕點、油炸燒烤、糯米製品、酒精飲料。這些食物最容易困脾助濕，是悶熱季節濕氣排不出去的最大元兇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中