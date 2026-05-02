健康網》悶熱潮濕 脾受困！中醫4排濕食物

中醫師周宗翰表示，當濕氣困住脾，早餐吃點「茯苓蓮子小米粥」有助健脾化濕。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸炎熱，而不時的陣雨更使得空氣的潮溼感更加嚴峻。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，每到天氣悶熱潮濕，明明沒做什麼卻好累？肚子脹脹的、食慾莫名變差、大便黏膩不成形、皮膚容易出油長痘。很多人會覺得：「應該只是天氣太熱了，多喝水就好吧？」 但如果這些症狀同時出現、反覆不退，身體其實是在告訴你：濕氣已經困住脾了。

周宗翰表示，從中醫角度來看，悶熱季節的身體不適並非單純「天氣影響」，而是外在濕熱之邪與體內脾虛運化失調相互夾擊，導致水濕代謝停滯、氣機鬱阻的結果。

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悶熱季節 四類排濕食物

健脾化濕類

給脾補動力，濕氣才有出路 脾氣強了，代謝水濕的能力自然恢復，這是排濕最根本的一步。推薦食物：山藥、蓮子、白扁豆、茯苓、小米、薏仁（炒過後性質較平和）；做成「茯苓蓮子小米粥」早餐來一碗，溫和健脾又不傷胃，是悶熱季節最合適的日常主食。

利水滲濕類

開通水道，幫濕氣找到出口 幫助體內多餘水濕往下走、往外排，減輕腸胃與四肢的濕滯感。推薦食物：冬瓜、玉米鬚、赤小豆、薏仁、絲瓜、綠豆（少量）也可考慮「冬瓜赤小豆湯」清淡利水又消暑，是夏季排濕最經典也最實用的一道湯品。綠豆與薏仁性偏寒涼，脾胃虛寒者不宜大量長期食用，適量即可。

芳香化濕類

用香氣醒脾，把濕邪從中焦散開。中醫有「芳香化濕」的概念，氣味芳香的食材能醒脾開胃、化解中焦濕滯。推薦食物：陳皮、藿香、紫蘇、荷葉、砂仁、生薑（少量）；陳皮荷葉茶每天一杯，芳香醒脾又能輕化暑濕，是悶熱天最簡單的日常茶飲。

清熱祛濕類

濕熱體質專用，兼顧清熱與化濕。周宗翰提醒，若是已經有口苦、皮膚出油、大便黏膩等濕熱症狀者，需要在化濕的同時兼顧清熱。推薦食物：苦瓜、蓮藕、綠豆、菊花、蒲公英葉、薏仁。苦瓜蓮藕排骨湯，清熱化濕又不過寒，適合濕熱體質在夏季調理食用。

避開助濕地雷

周宗翰提醒，這些食物正在幫濕氣在體內安家 排濕食物吃再多，助濕食物沒戒掉，效果都會大打折扣。建議減少或避免的食物有：冰飲冷食、甜食糕點、油炸燒烤、糯米製品、酒精飲料。這些食物最容易困脾助濕，是悶熱季節濕氣排不出去的最大元兇。

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