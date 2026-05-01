搭機飲食要注意！「這類食物」恐讓飛行旅程變折磨

飛機於高空的特殊環境中，可能讓平時喜愛的飲食成為健康負擔。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘飛機時，特殊的高空環境可能讓平時喜愛的飲食成為健康負擔。專家指出，由於機艙內的低氣壓、空氣乾燥及活動空間受限等特性，酒精、咖啡及易產氣食物，不僅可能引發不適，甚至會增加血栓風險。專家建議，機上應優先選擇新鮮水果或優格等清淡、高含水量的食物，以減輕高空低壓環境對人體的影響。

據韓媒引用《Thehealthy》報導，首先應避免飲用含酒精與咖啡因的飲品。這兩類飲品具利尿作用，會加速體內水分流失。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究，在狹窄艙位坐超過4小時，會增加血栓風險，而飲酒導致的脫水，將進一步提升該風險；而咖啡因可能引起焦慮或心跳加速，在遇上亂流時恐加劇心理壓力。

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腸胃不適也是機上乘客常見的問題。報導指出，豆類、扁豆及碳酸飲料等易產氣食物，隨機艙壓力變化可能引發腹脹與疼痛。航太醫學協會（AsMA）研究數據顯示，隨壓力改變，腸道內氣體最高可能膨脹達25%。

過敏與呼吸道反應同樣不容忽視。堅果可能造成部分乘客嚴重過敏，而乾果中的亞硫酸鹽可能加劇氣喘症狀；香腸等加工食品內含大量高組織胺成分，可能惡化鼻炎或鼻塞，增加起降時的鼻腔不適感。此外，機上環境處於低氧狀態，攝取高鈉鹹口食物，會提升血壓並加重內臟負擔。

專家建議，在機上選擇富含水分的輕食如水果、優格，能有效降低高空環境對人體的影響。

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