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竹市現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：接獲檢舉

2026/05/01 17:26

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。（照片擷取自網路貼文）

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。（照片擷取自網路貼文）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友在Threads上發文稱「新竹市竟然出現莫名人士進入店家或公司行號，半強迫要求抽血檢查跟肝癌篩檢的行為。這種作為令人悚然。」由於推銷人士打著公家免費篩檢名義，讓人會誤以為是政府的作為，更擔心有個資及個人健康資訊遭洩漏及鎖定情事。也籲市府應介入了解調查，尤其是獨居長輩可能不察而被詐騙。

新竹市衛生局表示，針對業者到府招攬抽血一事，近日確實有接獲1起民眾檢舉，並進行實地查處，但目前尚未查獲具體違規事證。

如若民眾有進一步相關事證，歡迎提供衛生局，以利持續查察及釐清。依規定醫事檢驗師執行檢驗業務，原則應依醫師開立的檢驗單辦理，且醫事檢驗所不得以不正當方式招攬業務；另到宅抽血涉及抽血環境、器材消毒、檢體保存及人員資格等，均可能影響醫療安全，風險不容忽視。衛生局提醒，如有檢驗需求，應前往合法醫療機構或醫事檢驗所辦理，以確保檢驗品質與自身安全；如發現疑似違規招攬情形，可檢具相關事證向衛生局反映，切勿讓私人或個人執行抽血等侵入性的檢驗行為。

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。（照片擷取自網路貼文）

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。（照片擷取自網路貼文）

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。●貼文者名稱請協助馬賽克。（照片擷取自網路貼文）

新竹市出現半強迫抽血及肝癌篩檢推銷？衛生局：確接獲檢舉。●貼文者名稱請協助馬賽克。（照片擷取自網路貼文）

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