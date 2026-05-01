健康網》白內障不可逆 醫說明白內障5大類

眼科醫師鄭宇庭表示，出生、外傷、全身性疾病到藥物使用不當，都可能讓水晶體變混濁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」表示，很多人以為白內障只是「老了才會有」，但其實從出生、外傷、全身性疾病到藥物使用不當，都可能悄悄讓水晶體變混濁。

鄭宇庭表示，白內障是水晶體蛋白質變性導致的混濁，它是不可逆的生理變化。臨床上依成因可分為5 大類型，了解自己屬於哪一種，才能對症追蹤、及早應對。

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白內障 5 大類型

鄭宇庭說明，白內障有以下類型。

先天性白內障：有些寶寶一出生，水晶體就已經混濁了。成因包括遺傳基因、染色體變異，或母體懷孕期間感染特定病毒（如德國麻疹、風疹）。早期發現對幼兒視覺發育至關重要，若未及早介入，可能影響視力永久發展，切勿輕忽！

外傷性白內障：眼球遭受強烈撞擊、穿刺傷、化學灼傷，或長期暴露在強烈紫外線／輻射下，都可能使水晶體結構受損或移位。外傷後除評估白內障進展外，需同步排除眼內異物殘留，避免繼發性感染或慢性發炎，建議定期追蹤。

代謝性白內障：糖尿病、半乳糖血症、甲狀腺功能異常等全身性代謝疾病，會影響眼內環境，加速水晶體蛋白質變性。控制好血糖、穩定代謝，是延緩代謝性白內障進展最有效的方式。

續發性白內障：繼發於其他眼部疾病（如葡萄膜炎、虹彩炎）、內眼手術後的後囊混濁（PCO），或長期使用全身性／局部類固醇所誘發的白內障。後囊混濁（PCO），是少數可以治療處理的情況；含類固醇藥水務必遵醫囑使用，切勿自行長期點用。

老年性白內障／年齡相關性白內障：最常見的類型，屬於水晶體自然老化的過程。好發於 50 歲以上，隨年齡增長，水晶體逐漸老化混濁。近年由於現代人過度使用 3C、高度近視盛行，白內障有逐漸年輕化的趨勢，不再是老人的專利！

誰是白內障的高風險族群

鄭宇庭提醒，如果你符合以下特徵，請務必更細心地對待你的靈魂之窗 ：

●抽菸、糖尿病、高度近視。

●過度使用 3C。

●長期點含類固醇藥水。

●經常暴露於紫外線。

●有眼內發炎病史、曾動過眼部手術或受過外傷。

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