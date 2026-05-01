自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

40歲做試管前竟驗出乳癌 她抗癌後成功生下健康男寶

2026/05/01 17:02

李茂盛（左）及黃啟瑜醫師為李小姐慶祝抗癌成功產子。（記者蔡淑媛攝）

李茂盛（左）及黃啟瑜醫師為李小姐慶祝抗癌成功產子。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕李小姐3年前在40歲時準備做試管嬰兒療程前，進行乳房超音波檢查竟發現1顆0.5公分的1期「浸潤性乳腺管癌」，經手術切除腫瘤及放療後1年，確認體內沒有癌細胞蹤跡，重啟試管療程，順利懷孕產下健康男寶寶。

茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜表示，過去常有懷孕或備孕的乳癌患者被告知「要保命就得放棄生育」，但現代醫學強調個人化治療，只要在癌症治療後1至2年內病情穩定、沒有復發或轉移，就可以進行試管嬰兒療程。

李小姐晚婚急求子，到茂盛醫院諮詢做試管嬰兒療程。院長李茂盛認為，許多晚婚婦女在備孕時常忽略自身健康，接受不孕症檢查時，也應同步進行乳癌篩檢，李小姐從未做過的乳房超音波檢查，意外發現左胸下方有一處微小陰影，經切片化驗，證實為一期「浸潤性乳腺管癌」。

黃啟瑜指出，浸潤性乳腺管癌是乳腺導管上皮細胞，穿透導管壁並浸潤至周圍組織所產生的硬塊，嚴重的話會擴散至淋巴結或遠端器官，此類型佔乳癌約7至8成；李小姐隔月手術切除腫瘤，並同步完成手術中放射治療，以減少術後放療輻射對皮膚及乳房週邊心肺組織的影響。

控制好乳癌病情，可降低對試管療程的影響！李小姐術後追蹤1年，確認體內已無癌細胞，正式重啟延宕1年的試管嬰兒療程，但年過40歲後卵子品質下降，歷經3次取卵，多數胚胎在培養時發育停滯，只剩4顆正常胚胎能夠使用，經AI數據篩選較佳的2顆胚胎植入，其中1顆成功著床，去年順利生下健康兒子。

黃啟瑜提醒，35歲以上的高齡備孕族群在進入生殖療程前，務必進行全面的生理檢查，因為第1期乳癌屬於早期乳癌，治療效果極佳，5年整體存活率高達95%以上；若腫瘤小於1公分且無淋巴轉移，5年存活率可高達 99%，且5年內復發風險較低，能保留生育機會。

李小姐治療乳癌成功並以試管嬰兒療程生下兒子。（記者蔡淑媛翻攝）

李小姐治療乳癌成功並以試管嬰兒療程生下兒子。（記者蔡淑媛翻攝）

黃啟瑜醫師指李小姐罹患浸潤性乳腺管癌，左乳長了一顆0.5公分的腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

黃啟瑜醫師指李小姐罹患浸潤性乳腺管癌，左乳長了一顆0.5公分的腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中