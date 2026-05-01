40歲做試管前竟驗出乳癌 她抗癌後成功生下健康男寶

李茂盛（左）及黃啟瑜醫師為李小姐慶祝抗癌成功產子。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕李小姐3年前在40歲時準備做試管嬰兒療程前，進行乳房超音波檢查竟發現1顆0.5公分的1期「浸潤性乳腺管癌」，經手術切除腫瘤及放療後1年，確認體內沒有癌細胞蹤跡，重啟試管療程，順利懷孕產下健康男寶寶。

茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜表示，過去常有懷孕或備孕的乳癌患者被告知「要保命就得放棄生育」，但現代醫學強調個人化治療，只要在癌症治療後1至2年內病情穩定、沒有復發或轉移，就可以進行試管嬰兒療程。

請繼續往下閱讀...

李小姐晚婚急求子，到茂盛醫院諮詢做試管嬰兒療程。院長李茂盛認為，許多晚婚婦女在備孕時常忽略自身健康，接受不孕症檢查時，也應同步進行乳癌篩檢，李小姐從未做過的乳房超音波檢查，意外發現左胸下方有一處微小陰影，經切片化驗，證實為一期「浸潤性乳腺管癌」。

黃啟瑜指出，浸潤性乳腺管癌是乳腺導管上皮細胞，穿透導管壁並浸潤至周圍組織所產生的硬塊，嚴重的話會擴散至淋巴結或遠端器官，此類型佔乳癌約7至8成；李小姐隔月手術切除腫瘤，並同步完成手術中放射治療，以減少術後放療輻射對皮膚及乳房週邊心肺組織的影響。

控制好乳癌病情，可降低對試管療程的影響！李小姐術後追蹤1年，確認體內已無癌細胞，正式重啟延宕1年的試管嬰兒療程，但年過40歲後卵子品質下降，歷經3次取卵，多數胚胎在培養時發育停滯，只剩4顆正常胚胎能夠使用，經AI數據篩選較佳的2顆胚胎植入，其中1顆成功著床，去年順利生下健康兒子。

黃啟瑜提醒，35歲以上的高齡備孕族群在進入生殖療程前，務必進行全面的生理檢查，因為第1期乳癌屬於早期乳癌，治療效果極佳，5年整體存活率高達95%以上；若腫瘤小於1公分且無淋巴轉移，5年存活率可高達 99%，且5年內復發風險較低，能保留生育機會。

李小姐治療乳癌成功並以試管嬰兒療程生下兒子。（記者蔡淑媛翻攝）

黃啟瑜醫師指李小姐罹患浸潤性乳腺管癌，左乳長了一顆0.5公分的腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法