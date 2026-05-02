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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》最健康食物「杏仁」護心緩老化

2026/05/02 09:23

藥師陳澤鈞表示，「杏仁」富含單元不飽和脂肪酸，含有抗氧化物、蛋白質、纖維、鎂等礦物質示意圖。（圖取自freepik）

藥師陳澤鈞表示，「杏仁」富含單元不飽和脂肪酸，含有抗氧化物、蛋白質、纖維、鎂等礦物質示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕藥師陳澤鈞於「肌情藥師-藥師How棒」引用期刊《PLOS ONE》針對1000種天然食材進行營養密度分析，指出研究說明，最受青睞的「杏仁」富含單元不飽和脂肪酸，含有抗氧化物、蛋白質、纖維、鎂等礦物質，能保護心臟延緩老化，並減少身體慢性發炎。

杏仁可以在少量攝取的情況下，滿足多項的營養需求；加上杏仁的細胞壁結構堅硬，人體腸道無法100%吸收其中的油脂，所以我們實際吸收的熱量其實比包裝標示大約少20-25%，因此不用擔心熱量過高。

杏仁吃1補5

陳澤鈞說明吃杏仁的優點。

護心、降血壓：全球超過30項臨床試驗驗證， 每天吃杏仁可以降低壞膽固醇，同時提升「好膽固醇」。

腸道、大腦守護：英國倫敦國王學院研究發現，每天吃約56g杏仁，腸道中有益的「丁酸」含量明顯增加，當丁酸進入血液，可以調節肝臟、大腦和肺部的健康，強化腸道屏障，降低身體發炎反應；杏仁中的左旋肉鹼與核黃素，也有助預防或延緩阿茲海默症與失智症的發生。

穩定血糖、增加飽足感：杏仁中的高纖維、高蛋白質和低碳水化合物，能讓消化速度變慢，避免血糖劇烈波動，甚至2024年《營養學評論》統合37項研究的分析指出，每天吃50g杏仁超過12週，不但不會增重，還可能小幅降低腰圍！

強效抗氧化、延緩老化：杏仁皮含有大量的多酚類物質以及豐富的維生素E，能有效中和體內的自由基，這不僅對皮膚健康有益，還能減少體內慢性發炎。

陳澤鈞提醒，除了堅果過敏者，這3類人要注意：

腸胃功能不好：杏仁纖維質高且質地堅硬，若沒嚼碎或一次吃太多，容易引起腸胃脹氣或消化不良，若本身腸胃功能就不好，建議初期先少量補充，一定要細嚼慢嚥再吞下。

腎結石病史：杏仁含有草酸鹽，有腎結石病史的人應適量食用，避免過度累積。

服用抗凝血藥物：高劑量的維生素E，可能會與抗凝血藥物產生交互作用，若有長期服藥，建議諮詢醫師、藥師，理解適合的攝取量。

陳澤鈞提醒，1天大約20到30顆，就能補足，但記得一定要帶皮吃，因為多酚類抗氧化物質幾乎都鎖在那層薄薄的咖啡色皮裡，剝皮等於把最精華的部分丟掉。同時他建議餐前食用，因為杏仁富含膳食纖維，有助促進腸道分泌膽囊收縮素，增加飽足感，有助於正餐期間自然控制食量。

陳澤鈞提醒5大挑選原則：認明扁桃仁，選擇帶皮、全顆、無調味、無添加，就可以每天安心吃。

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