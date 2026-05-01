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新里程碑！首座「國家高齡醫學研究中心」啟用 總統：劃時代貢獻

2026/05/01 15:40

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家衛生研究院在雲林虎尾設置興建全台首座「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」，今（1）日啟用，將以強化全國高齡健康等5大核心目標推進。賴清德總統出席典禮時表示，此中心啟用不僅對未來長者研究，甚至對全民健康福祉，有劃時代重大貢獻。

在立委劉建國等人爭取下，高齡醫學暨健康福祉研究中心落腳台灣大學雲林虎尾校區，規劃建造地下1層、地上6層的大樓，總樓地板面積超過1萬坪，設有小型日照中心、高齡健康大數據中心、共同研究實驗室、銀髮智慧健身房、長青烹飪教室等空間，經近4年工程總算完工。

啟用典禮由賴總統主持，前副總統陳建仁、衛福部長石崇良、國衛院長司徒惠康、高齡研究中心執行長許志成、台大雲林分院長馬惠明、立委劉建國、雲林副縣長陳璧君等人出席。

許志成表示，中心會朝強化全國高齡健康及長照研究量能、推廣因地制宜的服務模式、建構完善福利體系、推動智慧醫療及長照產業，甚至跨域人才培育等5大核心目標。

司徒惠康表示，此中心代表政府決心，代表跨域整合，代表轉譯與落地及接軌國際等四大意義，近年和台大雲林分院針對高齡者睡眠、營養、心理等方面研究及分析，會持續努力研擬更多高齡政策，讓長者健康老化。

劉建國表示，希望此中心啟用後對於長者「延年益壽」有更具體幫助，讓中心研究可作為照顧高齡者的依據，甚至和其他國家高齡機構合作，絕對可為高齡醫學創造更幸福的健康環境。

賴總統表示，感謝各界共同努力，讓「健康台灣」目標邁進一步，前總統蔡英文上任前，政府一年長照預算約50億元，今年已達1100多億元，長照據點逾1.5萬處，服務員超過10萬人，未來將導入科技，希望台灣在未來面對高齡社會將長者照顧好，此研究中心不僅造福雲林、南台灣，更是造福全台，倘若做好國際合作，也可嘉惠國際社會，意義是非常重大。

賴清德總統（中）出席啟用典禮，更對此中心大讚「有劃時代重大貢獻」。（記者李文德攝）

賴清德總統（中）出席啟用典禮，更對此中心大讚「有劃時代重大貢獻」。（記者李文德攝）

賴清德總統（前左4）出席啟用典禮，更對此中心大讚「有劃時代重大貢獻」。（記者李文德攝）

賴清德總統（前左4）出席啟用典禮，更對此中心大讚「有劃時代重大貢獻」。（記者李文德攝）

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

經過近4年工作，全台首座國家高齡醫學暨健康福祉研究中心5月1日正式啟用。（記者李文德攝）

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