簡單小技巧提升耐力 研究：聆聽音樂有助運動更久

研究發現，在運動時播放喜愛的音樂，能讓人堅持運動更長時間而不感到疲憊。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕芬蘭1項研究發現，在運動時播放喜愛的音樂，能讓人堅持運動更長時間而不感到疲憊。此研究發表在《運動與鍛鍊心理學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，芬蘭于韋斯屈萊大學的研究團隊招募29名經常進行休閒運動的成年人，讓參與者進行2次相同的高強度健身車（stationary bike）訓練，強度約為其最大功率的80%。一次訓練在安靜的環境下進行，另一次則允許參與者選擇自己喜歡的音樂。

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參與者選擇的歌曲節拍，通常在每分鐘120-140拍之間。這類節奏通常與穩定、有節奏的運動相關。

研究結果顯示，有音樂陪伴時，參與者的平均運動時間為35.6分鐘，而沒有音樂時則為29.8分鐘，代表耐力明顯提升。即使運動負荷相同，這種差異依然存在，凸顯心理因素在運動表現中的重要地位。

針對為何音樂能帶來改變，于韋斯屈萊大學音樂、身心與大腦卓越中心首席研究員丹索（Andrew Danso）解釋，音樂並不會改變人的體能水平，也不會讓人的心臟在運動瞬間承受更大的負荷，只是幫助人能更長時間地堅持高強度運動。

熟悉且充滿激勵的歌曲可以分散人對不適感的注意力，幫助其調節節奏，或創造1種前進的動力感，使持續運動變得更容易。

丹索表示，許多人難以堅持高強度訓練，是因為他們很快就感到筋疲力盡。而讓人們自主選擇激勵音樂，有助於他們積累更多高質量的訓練時間，從而帶來更好的體能提升。

丹索強調，音樂可能是1種極其簡單且零成本的工具，讓人們在訓練中突破極限，而不會在最後感到額外壓力。合適的歌單可以讓艱苦的訓練感覺更容易完成，也更有樂趣。

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