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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子備考中 營養師：吃對食物 提升記憶

2026/05/02 11:43

孩子讀書老是分心、記不住？營養師薛曉晶提醒，若能吃對乙醯膽鹼，學習效率開外掛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

孩子讀書老是分心、記不住？營養師薛曉晶提醒，若能吃對乙醯膽鹼，學習效率開外掛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國中教育會考將在5月16日開始，營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，孩子讀書老是分心、記不住？薛曉晶提醒，吃對乙醯膽鹼，讓學習效率開外掛，記憶力直飆高點。

薛曉晶表示，身為家長或正值學業衝刺的你，是不是常覺得努力唸書卻總記不住重點？這可能不是你能力不足，而是大腦的「乙醯膽鹼」訊號正在卡關！比喻，乙醯膽鹼就像大腦的Wi-Fi訊號，負責傳遞學習、記憶與專注力的指令。一旦不足，學習效率自然大打折扣，讓你的腦力像斷線一樣。

科學研究證實，透過天然飲食和良好生活習慣，就能有效提升乙醯膽鹼，幫助孩子記憶力與學習力雙雙升級。

膽鹼＋B群：乙醯膽鹼的生成，膽鹼和維生素B群扮演關鍵角色。

膽鹼：被譽為「神經傳導的幫手」，能支持大腦資訊傳遞與語言記憶。研究顯示，每日攝取足夠膽鹼（約187-399毫克），有助於降低認知測驗低分的風險，讓你的思緒更清晰！

B5（泛酸）：它是乙醯膽鹼合成不可或缺的「原料」，缺乏時可能影響神經健康。

其他B群（B6、B12、葉酸）：它們參與神經傳導與修復，對整體認知功能都有助益。維生素B群不足，已被證實與認知能力下降高度相關喔！

推薦食材：雞蛋、豆漿、雞肉、花椰菜、南瓜籽、深海魚（如鮭魚、鮪魚）、全穀類、綠葉蔬菜、堅果、藍莓等，都是補充這些關鍵營養的好選擇！

MIND＋地中海飲食：讓大腦逆齡7.5歲的秘密

只靠單一營養素還不夠，長期建立健康的飲食模式才是王道！

地中海飲食：能有效提升語言記憶與執行力，讓大腦運轉更靈活。

MIND飲食：這是結合地中海與DASH飲食精華的「大腦專屬菜單」。研究發現，遵循MIND飲食的人，大腦能「減齡」高達7.5歲！即使只是適度遵循，也能顯著減緩認知退化，讓大腦保持年輕活力！

MIND飲食重點：

5大必吃：綠葉蔬菜、莓果、堅果、全穀類、魚類。

5大少吃：紅肉、奶油起司、油炸物、加工肉、甜點。

不只吃得對，生活習慣也要跟上腳步！除了飲食，日常生活的小習慣，也能自然提升乙醯膽鹼分泌與功能，讓你的腦力開到最強！

運動：動起來，頭腦更靈光！

規律的運動，特別是有氧運動，能顯著提升記憶表現。每次學習50分鐘後，起身伸展5分鐘，每週安排150分鐘的快走、跑步或游泳，讓大腦充滿活力！

睡眠：睡得飽，記得牢！

睡眠是大腦整理記憶的黃金時間。每晚睡足7-9小時，睡前關燈、冥想或閱讀紙本書，有助於乙醯膽鹼的合成與傳導，鞏固長期記憶。

減壓：情緒穩定，記憶不斷線！

慢性壓力會損害大腦記憶中樞。每天冥想5分鐘，培養正向嗜好，維繫良好人際關係，有效降低壓力荷爾蒙，提升工作記憶力。

乙醯膽鹼的提升，不只是成年人的健康議題，更是青少年學習效率的關鍵！現在就從以下4個生活習慣，為你的大腦注入新能量：

1. 營養均衡：多攝取含膽鹼、B群的食材，實踐MIND飲食。

2. 規律運動：每週150分鐘有氧運動，搭配學習間的伸展。

3. 充足睡眠：每晚睡足7-9小時，讓大腦充分休息修復。

4. 減壓放鬆：每日冥想、培養興趣，降低壓力對記憶的干擾。

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