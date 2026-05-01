健康網》很多父母不知道！ 兒童健檢未滿7歲7次健檢、6次篩檢

國健署提醒，7歲前共有13次免費兒童健檢與發展篩檢，家長應依時完成，發見異常可把握治療與介入黃金期；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕兒童成長發育快速，若錯過關鍵檢查時機，可能延誤異常發現與治療。國健署孕產兒關懷網站衛教資料提醒，家長把握兒童黃金發育期，善用7歲前共13次免費檢查。

依據國健署114年初調查，家中有7歲以下兒童的受訪者，近3成（29%）不知道家長可依時程帶孩子接受兒童預防保健服務、逾半數（52.2%）不知道政府有提供6次兒童發展篩檢服務。國健署提醒家長善用政府公費補助兒童預防保健與發展篩檢服務，掌握孩子的健康與成長。

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國健署公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2個月至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，服務項目包括身體診察、發展診察及衛教指導等服務。

孕產兒關懷網站表示，兒童健康檢查的好處及重要性如下：

1.定期追蹤生長發育：針對身高、體重、頭圍等指標，掌握孩子是否符合生長曲線，有無營養不良或肥胖等潛在風險。

2.掌握兒童發展狀況：家長可於檢前完成兒童健康手冊「家長紀錄事項」來自我檢視孩子的發展是否落後，並與醫師討論，掌握孩子發展情形。

3.關鍵疾病早期預警與轉介：透過身體診察初步辨識，必要時轉介進一步檢查或處置。

4.提供衛教與育兒指導：醫師依照兒童健康手冊「衛教紀錄表」的填答情形，以及檢查結果，提供相關健康訊息及衛教指導。

5.建立完整健康紀錄：透過7次健檢及手冊完整記錄，為孩子建立長期健康檔案，瞭解孩子成長狀況及趨勢。

國健署呼籲，兒童健康與發展檢查不可偏廢，家長別忘了依時程帶孩子完成7次健檢與6次發展篩檢，把握黃金發育期，及早發現問題、及時介入，為孩子健康成長建立良好的基礎。

定期接受兒童健檢與篩檢好處多，有關兒童預防保健服務及兒童發展篩檢補助時程，民眾可參閱國民健康署網站（兒童預防保健服務：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1140&pid=6574；兒童發展篩檢：https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4856），或翻閱兒童健康手冊第1頁的「兒童預防保健服務」黃色紀錄卡與第2頁的「兒童發展篩檢服務」綠色紀錄卡，若領到的是113年7月以前發的兒童健康手冊，綠色紀錄卡會在第一次接受篩檢服務時由服務院所提供。

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