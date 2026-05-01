健康網》男下體分泌物變多 醫：關注3警訊

有些男性發現內褲上分泌物變多，以為過幾天自己會消退；泌尿科醫師白彞維提醒若顏色不尋常甚至伴隨異味，需盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕有些人發現內褲上出現以前沒有的分泌物，或是分泌物變多，第一個反應是：「是不是最近比較累？」、「是不是火氣大？」、「應該過幾天就好了吧？」對此，維尚泌尿科醫師白彞維在臉書粉專「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，在泌尿科門診裡，分泌物變多不一定只是小事。尤其如果同時出現顏色改變、異味、搔癢、排尿灼熱或性行為後不適，就要進一步檢查。

分泌物3警訊

白彞維表示，男性若發現分泌物需觀察3個細節：

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1. 顏色：如果分泌物變成黃色、黃綠色、白色混濁、濃稠、膿狀，就不能只有觀察，要儘快進行治療！

以男性來說，尿道分泌物若呈白色、黃色或綠色，合併排尿灼熱或睪丸痛，可能與淋病等性傳染感染有關；尿道炎也可能出現黏液樣、黏膿性或膿性分泌物。

2. 氣味：如果出現明顯異味、魚腥味或和平常不同的氣味，常代表局部菌叢、感染或發炎狀態可能改變。女性若有惡臭分泌物、搔癢與排尿疼痛，陰道滴蟲感染也是需要考慮的原因之一；滴蟲感染也可能沒有明顯症狀，因此不能只靠「有沒有不舒服」判斷。

3. 型態：分泌物如果從原本少量、透明，變成：量突然增加、濃稠膿狀、泡沫狀、伴隨血絲；且早上起床特別明顯，請別自行買藥或亂擦藥。

哪些狀況特別建議檢查？

如果你有以下任一狀況，建議做泌尿科或性病相關評估：

● 分泌物變多，且顏色變黃、黃綠或混濁

● 排尿時刺痛、灼熱、尿道癢

● 外生殖器紅腫、潰瘍、搔癢

● 性行為後幾天出現不適

● 新伴侶、未完整防護，或伴侶健康狀況不明

● 自行吃藥後暫時好轉，但又反覆出現

尿道感染或尿道炎都可能出現排尿灼熱與分泌物，性傳染感染如淋病、披衣菌、滴蟲等也可能造成類似症狀，因此正確檢查比單靠症狀猜測更可靠。白彞維強調，如果拖延處理，可能造成反覆感染、伴侶交叉感染，或後續泌尿、生殖系統併發症。

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