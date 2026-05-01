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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中藥材管理將升級 避免誤信「天然無害」而過量食用

2026/05/01 09:42

南投縣衛生局針對市售中藥材標示進行查核。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局針對市售中藥材標示進行查核。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於中藥材本質具藥理作用，若使用不當，恐有健康風險，南投縣衛生局表示，衛生福利部已預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，明確界定中藥材中的「食品」與「藥品」，避免民眾誤信「天然無害」而過量食用，兼顧民眾健康保障與「藥食同源」文化傳承。

衛生局指出，隨著養生風氣盛行，中藥材廣泛應用於日常飲食與藥膳中，惟能吃不等於能多吃，為避免民眾使用不當，此草案整合中醫藥專業與產業意見，提出五大管理重點，建立更清晰、可遵循的規範架構，包括將可供食品使用中藥材分為兩類，第一類共75項，如百合、山藥、銀耳等具傳統食用文化中藥材，部分品項另訂使用限制。第二類共73項，食用時須注意安全性，如馬齒莧、赤小豆等，並明訂每日食用限量。

此外，草案也明定多種常見食品型態，如糖果、餅乾、藥膳調理包及茶包等，在符合條件下不以藥品管理，並要求標示清楚食用方式，避免誤用，同時透過成分比例、使用劑量及產品型態等指標，建立一致性判定標準，降低市場混淆。至於未列入可食用名單或超出安全使用範圍產品，將依法納入藥品管理，以強化風險控管。

衛生局強調，民眾選購含中藥材產品時，應認明標示來源、成分及建議食用方式，避免購買來路不明或宣稱療效產品，日常食補也應掌握適量、適體質、適時機三原則，切勿長期進補或混合多種中藥材使用，特別是長者、慢性病患者及同時服用西藥者，更應先諮詢醫師或藥師專業意見，避免交互作用或過量風險。

中藥材管理即將升級，制定五大管理重點。 （南投縣衛生局提供）

中藥材管理即將升級，制定五大管理重點。 （南投縣衛生局提供）

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