自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》幫助孩子專注 心理師解說注意力

2026/05/01 16:11

在教孩子寫作業時，不少人時常發現孩子難以專注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

在教孩子寫作業時，不少人時常發現孩子難以專注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國中教育會考將在5月16日開始等考試即將到來，臨床心理師張雯婷在臉書粉專《象家園心理諮商所》談到，以下這些情境，在你與孩子相處時，有似曾相似的感覺嗎？

・你正在解說數學習題，卻發現孩子似乎沒有在聽。

・寫作業寫到一半，孩子卻開始在玩橡皮擦屑、轉筆。

・聯絡簿上，老師紅筆字寫著今天又忘記帶餐具／跳繩／直笛等工具。

・已經為了考試努力複習，考試時卻漏了整大題沒寫。

・房間凌亂，書包裡總有出乎意料的東西，也很少整理。

・容易遲到，總是拖到最後一刻才出門。

有些事情反覆提醒還是會忘記；明明練習過好多遍，考試時卻依然粗心。久而久之，孩子感到挫折、不想再嘗試，大人也又氣又無奈。其實，這並不一定是孩子「懶惰」、「不用心」或者「少根筋」，而很可能與注意力能力尚未發展成熟，或缺乏相關訓練有關喔！

「注意力」是什麼？

張雯婷表示，可以從「注意力的五個向度」及「執行功能」來了解。注意力資源是有限的。生活中時時充斥著大量的訊息，但人類的注意力資源有限。舉例來說，當你閱讀這段文字敘述時，你的五感都可能正在被刺激著：

視覺：看著你正在看的文字

聽覺：環境中正在播放音樂、施工的聲音、突然有里長的廣播

觸覺：觸碰滑鼠、一陣風吹過

味覺：你同時正在喝飲料

嗅覺：周遭的氣味

如果我們無時無刻都關注著所有的訊息，大腦很容易會感到疲憊與耗竭。因此，在有限的注意力資源下，大腦會有過濾機制，讓我們能忽略無關緊要的訊息，只留下我們感興趣或覺得重要的訊息。

學者Sohlberg & Mateer（2001）將注意力區分為五種向度：

集中性注意力：能夠聚焦且投入在當下進行的活動。如：知道自己現在要完成一張圖畫。

持續性注意力：能夠維持一段較長時間的注意力在特定任務上。如：可以持續10分鐘的畫畫，不會東摸西碰或跑去看電視。

選擇性注意力：當許多刺激一起出現時，能選擇並將注意力維持在特定的活動上，而不會被其他不相干的刺激干擾。如：可以聽老師講課，而不會因為窗外有小鳥的叫聲而分心。

交替性注意力：能夠在不同任務當中轉換注意焦點的彈性能力。如：抄聯絡簿時，要抬頭→看黑板→記得內容→低頭→抄寫等一連串的轉換動作。

分配性注意力：可以同時集中於兩項或兩項以上活動的能力。如：一邊聽老師講解，一邊抄寫筆記。

什麼是「執行功能」？

執行功能，最常被比喻為大腦裡的機場塔台。在塔台裡的調度人員，需要具備：組織性、計畫性、協調性、能解決危機的能力、有情緒穩定和良好的溝通能力、專注力以及記憶力，才能讓每架飛機得以順利的起飛與降落。

張雯婷舉例：「完成作業」這件事，需要仰賴執行功能。包含能組織、計畫優先寫哪一科、記得學過的知識、自我檢核是否將作業寫完、遇到不會的題目如何解決困難，以及排除與寫作業無關的干擾。

張雯婷總結，注意力雖然可區分為不同向度，但生活中這五種注意力通常是交互使用的，而且也會涉及到執行功能的表現。

當孩子出現分心、忘東忘西或拖延時，我們看到的不是「不用心」，而是某些能力尚在發展或需要被支持。透過適當的訓練與引導，我們可以幫助孩子：找到當下的目標、過濾無關的干擾、聚焦重要的訊息、一步步完成任務。張雯婷呼籲家長一起陪著孩子練習，在一次次「我做到了」的經驗裡，長出真正的自信。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中