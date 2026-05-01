健康網》幫助孩子專注 心理師解說注意力

在教孩子寫作業時，不少人時常發現孩子難以專注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國中教育會考將在5月16日開始等考試即將到來，臨床心理師張雯婷在臉書粉專《象家園心理諮商所》談到，以下這些情境，在你與孩子相處時，有似曾相似的感覺嗎？

・你正在解說數學習題，卻發現孩子似乎沒有在聽。

請繼續往下閱讀...

・寫作業寫到一半，孩子卻開始在玩橡皮擦屑、轉筆。

・聯絡簿上，老師紅筆字寫著今天又忘記帶餐具／跳繩／直笛等工具。

・已經為了考試努力複習，考試時卻漏了整大題沒寫。

・房間凌亂，書包裡總有出乎意料的東西，也很少整理。

・容易遲到，總是拖到最後一刻才出門。

有些事情反覆提醒還是會忘記；明明練習過好多遍，考試時卻依然粗心。久而久之，孩子感到挫折、不想再嘗試，大人也又氣又無奈。其實，這並不一定是孩子「懶惰」、「不用心」或者「少根筋」，而很可能與注意力能力尚未發展成熟，或缺乏相關訓練有關喔！

「注意力」是什麼？

張雯婷表示，可以從「注意力的五個向度」及「執行功能」來了解。注意力資源是有限的。生活中時時充斥著大量的訊息，但人類的注意力資源有限。舉例來說，當你閱讀這段文字敘述時，你的五感都可能正在被刺激著：

視覺：看著你正在看的文字

聽覺：環境中正在播放音樂、施工的聲音、突然有里長的廣播

觸覺：觸碰滑鼠、一陣風吹過

味覺：你同時正在喝飲料

嗅覺：周遭的氣味

如果我們無時無刻都關注著所有的訊息，大腦很容易會感到疲憊與耗竭。因此，在有限的注意力資源下，大腦會有過濾機制，讓我們能忽略無關緊要的訊息，只留下我們感興趣或覺得重要的訊息。

學者Sohlberg & Mateer（2001）將注意力區分為五種向度：

集中性注意力：能夠聚焦且投入在當下進行的活動。如：知道自己現在要完成一張圖畫。

持續性注意力：能夠維持一段較長時間的注意力在特定任務上。如：可以持續10分鐘的畫畫，不會東摸西碰或跑去看電視。

選擇性注意力：當許多刺激一起出現時，能選擇並將注意力維持在特定的活動上，而不會被其他不相干的刺激干擾。如：可以聽老師講課，而不會因為窗外有小鳥的叫聲而分心。

交替性注意力：能夠在不同任務當中轉換注意焦點的彈性能力。如：抄聯絡簿時，要抬頭→看黑板→記得內容→低頭→抄寫等一連串的轉換動作。

分配性注意力：可以同時集中於兩項或兩項以上活動的能力。如：一邊聽老師講解，一邊抄寫筆記。

什麼是「執行功能」？

執行功能，最常被比喻為大腦裡的機場塔台。在塔台裡的調度人員，需要具備：組織性、計畫性、協調性、能解決危機的能力、有情緒穩定和良好的溝通能力、專注力以及記憶力，才能讓每架飛機得以順利的起飛與降落。

張雯婷舉例：「完成作業」這件事，需要仰賴執行功能。包含能組織、計畫優先寫哪一科、記得學過的知識、自我檢核是否將作業寫完、遇到不會的題目如何解決困難，以及排除與寫作業無關的干擾。

張雯婷總結，注意力雖然可區分為不同向度，但生活中這五種注意力通常是交互使用的，而且也會涉及到執行功能的表現。

當孩子出現分心、忘東忘西或拖延時，我們看到的不是「不用心」，而是某些能力尚在發展或需要被支持。透過適當的訓練與引導，我們可以幫助孩子：找到當下的目標、過濾無關的干擾、聚焦重要的訊息、一步步完成任務。張雯婷呼籲家長一起陪著孩子練習，在一次次「我做到了」的經驗裡，長出真正的自信。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法