健康網》尿道炎反覆發生 泌尿科醫揪關鍵

不少人困擾於尿道炎反覆發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受尿道發炎困擾，每次小便都是痛苦。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，每次尿尿都像刀割一樣刺痛，好不容易吃藥壓下來了，結果才過兩個月，那種熟悉的可怕感覺又來了？總是讓人心煩意亂，懷疑自己是不是免疫力太差。

江佩璋表示，很多人以為尿道炎復發，是因為水喝得不夠多。其實更多時候，是你的「治療不夠徹底」。

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江佩璋表示，尿道發炎通常是大腸桿菌等細菌沿著尿道口往上爬所引起；醫師開立的抗生素，是要把細菌「趕盡殺絕」。如果你覺得不痛了就自行停藥，殘存的細菌就會產生「抗藥性」；這些變強的細菌躲在膀胱或前列腺的黏膜裡，只要一熬夜或憋尿，它們就會再次入侵。

江佩璋建議：

1. 抗生素務必吃完：醫師開幾天的藥就吃幾天，絕對不能見好就收。

2. 性行為後要排尿：親密接觸容易把細菌帶入尿道，事後排尿能有效沖刷。

3. 戒除憋尿壞習慣：尿液停留在膀胱越久，細菌繁殖的速度就越快。

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