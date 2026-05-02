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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐吃錯整天餓 營養師揭3關鍵：穩血糖不暴食

2026/05/02 07:26

Cofit我的營養師張宜婷提醒，早餐攝取高糖、精緻澱粉類食物，容易讓血糖快速上升又快速下降，反而更容易飢餓，甚至增加暴食機率；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit我的營養師張宜婷提醒，早餐攝取高糖、精緻澱粉類食物，容易讓血糖快速上升又快速下降，反而更容易飢餓，甚至增加暴食機率；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明有吃早餐，卻不到中午又開始肚子餓、想吃零食，甚至一整天食慾都難控制。Cofit我的營養師張宜婷提醒，問題可能不在於有沒有吃早餐，而是第一餐吃了什麼。若一大早攝取高糖、精緻澱粉類食物，容易讓血糖快速上升又快速下降，反而更容易飢餓，甚至增加暴食機率。建議早餐掌握蛋白質、高纖維碳水與健康脂肪3關鍵，有助穩定血糖、延長飽足感。

張宜婷於臉書粉專「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，經過一整晚睡眠後，身體能量消耗會下降，代謝處於相對「節能模式」。此時第一餐若只是隨便吃，或以高糖精緻食物快速填飽，身體接收到的訊號是：能量來得快、去得也快，導致血糖上升、下降波動大，沒多久就餓，開始想吃零食，一整天的食慾變得難控制。這也是為什麼很多人明明早餐有吃，卻還是越來越難瘦。

早餐黃金組合3關鍵

張宜婷指出，真正對身體有幫助的第一餐，其實內容不需要很複雜，但要讓身體從關機狀態，穩定地重新啟動。建議早餐可掌握以下3大關鍵元素：

蛋白質：如雞蛋、豆製品、雞肉、魚類等，有助穩定血糖，也能讓飽足感維持更久。

高纖維碳水：如地瓜、全穀類、蔬菜等，能讓能量釋放更穩定，不會迅速下降。

健康脂肪：如堅果、酪梨、橄欖油等，可延長飽足感，也讓整體營養更完整。

吃對早餐穩糖更專注

張宜婷表示，當蛋白質、高纖維碳水與健康脂肪同時出現在早餐中，身體反應會不同，不只是單純吃飽，也有助血糖較穩、不容易昏沉；專注力較好，不易分心；飢餓感也會延後，不容易暴食。更重要的是，也會發現一整天的飲食變得比較好控制。

張宜婷提醒，想改善食慾、精神與體態，不妨把第一餐當成一天最重要的「代謝啟動鍵」，不要只是隨便吃點東西墊肚子，可先補足蛋白質，再搭配纖維與好的脂肪，幫助身體穩定開始運作。當第一餐吃對了，很多事情會自然變順。

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