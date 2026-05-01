透視腸道菌》隨著時間擺動菌相改變 恐牽動3面向生理時鐘

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道菌會影響大腦功能、壓力反應與生理時鐘，但它們三者之間的「整合調控」一直不清楚。

發表於Nature Reviews Microbiology（2025 Jan;23（1）:6）的這項研究，Tofani 團隊利用多重「多體學」方法，從腸道菌的晝夜變化、腦區轉錄體與代謝體到小鼠腸道移植實驗，全面分析腸道菌如何調控「壓力–晝夜軸」。研究顯示，腸道菌每天隨時間「擺動」，並影響小鼠血中皮質酮（glucocorticoid）的日夜節律。缺乏腸道菌的小鼠，其下視丘視交叉上核（生理時鐘中樞）、海馬迴與杏仁核（壓力調控中樞）許多基因失去節律性，特別是與壓力相關的路徑。代謝體分析顯示，腸道菌改變了腦中穀氨酸代謝的日夜節律，可能影響壓力反應。更進一步，腸道菌會調控下視丘–腦下垂體–腎上腺軸（HPA axis）的時鐘與受體表現，連血腦屏障在不同時間對微生物訊號的通透性也被影響。腸道菌移植實驗證實，改變菌相會改變皮質酮的晝夜節律。這些結果顯示腸道菌是壓力–生理時鐘軸的關鍵調節者。

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這項研究揭示腸道菌不只決定腸胃健康，還透過調控生理時鐘與壓力軸影響大腦代謝、荷爾蒙與血腦屏障。對一般人來說，這意味著作息規律、均衡飲食與支持腸道好菌（高纖飲食、發酵食品、減少不必要抗生素）不僅有助腸道，也可能幫助我們維持更穩定的壓力反應、情緒與睡眠品質。未來針對腸道菌的精準干預，或許能成為調節生理時鐘與壓力疾病（如焦慮、睡眠障礙）的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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