健康網》「蔬菜皇后」洋蔥正鮮甜 醫揭護心、降血壓 4吃法一次看

4月洋蔥正鮮甜！精準預防醫學會理事長張家銘也曾表示，吃大蒜、洋蔥的人，平均血壓會低5-7%，膽固醇也會少1成左右，有助抗發炎與防止血管老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥有「蔬菜皇后」之稱，每年12月到隔年4月最鮮甜，現在享用正當時。農糧署表示，洋蔥含有豐富的槲皮素、膳食纖維及維生素C等營養素，無論是當主角或配角，4種料理都能讓它變身為美味佳餚。此外，精準預防醫學會理事長張家銘也曾表示，吃大蒜、洋蔥的人，平均血壓會低5-7%，膽固醇也會少1成左右，有助抗發炎與防止血管老化，韭菜、蒜、青蔥亦有同樣效果。

槲皮素護心穩代謝

張家銘曾於臉書粉專發文指出，洋蔥除了含有硫化物，洋蔥屬家族還有一群非常重要的成分，叫做類黃酮（flavonoids）。其中最有名的，就是洋蔥裡含量很高的槲皮素（quercetin），和蒜素相比，槲皮素比較不刺激，但它的特色是穩定、耐久。它能清除自由基、保護血管內皮，並影響胰島素與發炎訊號的傳遞。洋蔥在研究中，常被提到與心血管健康、代謝穩定有關。

請繼續往下閱讀...

張家銘說，從醫學證據來看，長期攝取大蒜與洋蔥的人，平均血壓略低，膽固醇也有下降趨勢，心血管事件風險隨之降低。這不是吃一次就見效，而是壓低身體發炎訊號，血管慢慢回到比較不容易硬化、發炎的狀態。在臨床上，攝取這一屬蔬菜的人，代謝症候群較不易失控。

洋蔥4吃法一次看

此外，農糧署也於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，洋蔥不僅富含維生素C等多種維生素，4月也是最鮮甜的時節，並推薦以下4種不同吃法，當主角或配角都美味：

●涼拌清爽辛香開胃：洋蔥逆紋切絲冰鎮10分鐘，淋上和風醬汁，撒上蔥花與柴魚片即完成。

●燉煮軟綿甘甜厚實：豬肉煎至金黃並炒香洋蔥，加入大量洋蔥與肉塊燉煮，讓天然甜味與肉汁融合。

●熱炒滑嫩甜美家常：洋蔥炒軟炒香後加入蛋液，快速拌炒至半熟或全熟，加入鹽及胡椒調味即可。

●煮湯清甜滋補暖心：雞肉汆燙後與洋蔥燉煮，加入薑蒜等香料提升層次，以鹽調味帶出天然甜味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法