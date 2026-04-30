健康網》國際不打小孩日 研究：打孩子後患無窮

婦產科醫師蘇怡寧引用研究，指出打小孩不能達到管教目的，只會帶來負面影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕今（30）日為國際不打小孩日，而不少七年級生很可能曾經歷遭受師長體罰的經驗。

時常在臉書分享幼童教育的婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」在臉書粉專引用德州大學奧斯汀分校的伊莉莎白（Elizabeth Gershoff）和密西根大學的安祖（Andrew Grogan-Kaylor）發表了一篇整合分析研究：研究納入過去五十年的研究，總共涵蓋將近16萬名兒童，這是這個領域最大規模的整合分析之一。

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研究團隊檢視了17個結果指標，其中13個都顯示，打小孩跟負面後果有顯著關聯。而且沒有任何一個指標顯示「打」可以帶來正面影響。

更值得注意的是：這篇研究還做了一件事，它把「一般的打屁股」跟「身體虐待」分開分析，結果發現兩者造成的影響在統計上沒有顯著差異。換句話說，所謂的「我只是輕輕打他」跟「虐待」，在傷害的方向上是一樣的，只是程度問題。

那打了之後孩子會變怎樣？研究提到，被打越多的孩子，容易違抗父母、出現反社會行為，攻擊性更高，心智發展受損，心理健康問題更多，跟父母關係更差。長大後更容易支持體罰，形成下一代的循環。

蘇怡寧強調，這些不是空泛的擔憂，是將近16萬個孩子的數據告訴我們的事。2021年《刺胳針》（The Lancet）刊出了倫敦大學學院和德州大學的研究團隊發表的一篇前瞻性研究回顧，這次納入的是69篇長期追蹤研究。

用一句話總結就是，體罰會讓孩子的行為問題隨著時間越變越糟，而且找不到任何正面效果。請注意「前瞻性研究」這個詞，意思是先記錄誰被打誰沒被打，然後追蹤孩子後來怎麼了。這種設計可以排除「孩子本來就難搞才被打」的解釋，因為時間序是固定的，是「打」在先，「行為惡化」在後。

另外，2009年日本學者友田明美與哈佛Teicher教授的研究團隊用核磁共振掃描了長期受到嚴厲體罰的年輕成人，跟他們的腦部對照組相比，這些人的右側內側前額葉皮質灰質體積，平均減少了19.1%，左側背外側前額葉皮質減少了14.5%。

蘇怡寧解說，前額葉是負責情緒控制衝動抑制判斷力社會認知的區域，打孩子的目的本來是想讓他「學會控制自己」，但實際上你打掉的，正是他「用來控制自己」的那塊腦。

2021年發表在《兒童發展》期刊的另一篇研究更進一步，研究者讓孩子看不同表情的臉孔，同時掃描他們的腦。結果發現只是「被打屁股」（不是被虐待喔）的孩子，看到害怕的臉孔時，腦部的反應跟受過虐待的孩子非常相似。

蘇怡寧說明，孩子的大腦把「父母」這個本該是安全來源的對象，判讀為威脅，所以隨時保持警戒。那他怎麼還會把你說的話聽進去呢？

所以「你越打他越不聽、你越大聲他越退縮。」不是他在挑戰你，是他的腦袋已經進入備戰狀態了。打罵之所以「立刻有用」，是因為孩子的恐懼系統被啟動了。他不是學會了什麼是對的，他只是學會了「現在不要做這件事不然會很痛」；他學到的是怎麼在你不在的時候做，怎麼不被抓到，怎麼說謊。

研究反覆告訴我們同一件事：打不會讓孩子變好，只會讓他變得更難教。而且我必須誠實地說：打罵教育最大的效果，其實是發洩大人自己的情緒。我們只是不願意承認；因為承認就沒有藉口了。

最後回到這個日子本身，蘇怡寧表示，「至少在這一天不要打」這句話聽起來很卑微，但這就是這個運動的起點。不是要你立刻變成完美的父母，不是要你都不能生氣，是請你先試一天看看。

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