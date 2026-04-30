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近視不只是看清楚 衛福部新營醫院導入AI導航角膜塑形片照護兒童近視管理

2026/04/30 18:49

衛福部新營醫院推動區域近視防控計畫，服務大新營兒童視力照護。（院方提供）

衛福部新營醫院推動區域近視防控計畫，服務大新營兒童視力照護。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕響應衛福部《兒童視力保健白皮書》，衛福部新營醫院導入AI導航角膜塑形片的專業近視管理系統，服務大新營兒童的視力照護，眼科主任郭怡君說，近視不只是配眼鏡，重點在近視管理。

面對兒童近視的日益年輕化與高度近視風險，郭怡君今天（30日）指出，新營醫院推動區域近視防控計畫，服務新營、鹽水、東山、柳營、後壁、白河等地區家庭，建構在地化、專業化、持續追蹤的兒童視力照護網絡。

郭怡君表示，孩子近視後，家長最常關心的是「要不要配眼鏡」與「度數會不會再加深」；但在眼科照護上，除了讓孩子看得清楚，更重要的是定期追蹤近視變化、評估眼軸成長速度，並依孩子年齡、度數、生活型態與家庭照護能力，選擇合適的近視控制方式，讓近視不要持續加深，降低未來高度近視併發症風險。

郭怡君強調，近視管理需要家長、孩子與醫療團隊一起合作，在孩子18歲以前的成長期都相當重要。定期檢查、正確用眼、足夠戶外活動，以及選擇合適的控制方式，都是保護孩子視力的重要環節。

新營醫院指出，導入Cilia AI導航角膜塑形片（OK鏡）近視管理服務，是透過角膜地形圖與數據分析，協助醫師更完整掌握角膜形態、鏡片定位與後續追蹤變化，提升驗配流程的標準化與追蹤品質；OK鏡的重要作用之一，在於透過角膜塑形後產生的周邊離焦（Peripheral Defocus）訊號，協助減緩眼軸增長速度，是目前具臨床證據支持的近視控制方式之一。

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