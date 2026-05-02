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健康網》減重醫：早餐最愛吃「麵包」 恐釀脂肪肝

2026/05/02 08:32

​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼直言，經常提醒減重案主少吃麵包，主要是避開麵包裡面暗藏的糖分、油脂，這些多餘的熱量。示意圖。（圖取自freepik）

​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼直言，經常提醒減重案主少吃麵包，主要是避開麵包裡面暗藏的糖分、油脂，這些多餘的熱量。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛在早餐吃各類麵包，不過​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」引用2026 年發表在《分子營養與食品研究》（Molecular Nutrition & Food Research）的一項最新研究發現，「小麥粉」本身也許就是致胖的隱形推手。

研究人員讓小鼠在原本的飼料之外，自由選擇是否要吃麵包或烤過的小麥粉。結果發現：

​•抵擋不住的誘惑：小鼠展現出對小麥食品的強烈偏好。

•熱量相同，體重卻不同：就算攝取的總熱量與對照組差不多，攝取小麥粉的小鼠體重依然顯著增加、脂肪堆積也更多 。

•代謝引擎失靈：研究指出，小麥粉會導致能量消耗減少。簡單來說，就是身體「燃燒脂肪的速度變慢了」。

​蔡明劼表示，研究指出：透過代謝分析，科學家發現長期攝取小麥粉會對小鼠帶來幾個變化：

​1. 肝臟變成脂肪工廠：小麥粉會上調肝臟中與脂肪合成相關的基因，加速脂肪生成 。

2. 荷爾蒙失調：血液中的胰島素和瘦素（Leptin）水平升高。長期下來可能會導致「瘦素阻抗」，讓大腦收不到「飽了」或「該消耗能量」的訊號。

3. 營養不均衡：由於小麥粉缺乏某些必需胺基酸（如離胺酸、色胺酸），大量攝取可能導致體內胺基酸失衡 。

​好消息是：停掉小麥粉，代謝可以恢復正常！如果你擔心自己「麵包中毒」太深，研究也給了一個積極的訊號：只要停止攝取小麥粉，體重增加的趨勢會迅速減緩，相關的代謝異常也會跟著好轉。

蔡明劼總結，雖然是針對小鼠的實驗，但它提醒人類：食物的「品質」與「種類」，有時比單純計算「熱量」對體重影響更深。

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